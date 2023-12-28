МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Британские фондовые рынки сегодня повышаются третий день подряд на фоне скачка акций горнодобывающих компаний после роста цен на большинство металлов. Падение доходности гособлигаций, между тем, указывает на сниженные риски, связанные с волатильностью процентных ставок, сообщает Reuters.

К 08.18 по Гринвичу FTSE 100 поднялся на 0,2%, а FTSE 250 добавил 0,1%.

Доходность 10-летних британских гособлигаций в начале торгов опустилась до минимума с апреля на уровне 3,433%. При этом доходность 10-летних американских бондов зависла вблизи минимума с июля.

Сектор добычи недрагоценных металлов вырос на 0,3%, а сектор добычи драгоценных металлов — на 0,1%. Цены на золото и медь повысились при поддержке ослабевшего доллара, который снизился под давлением надежд на понижение процентных ставок ФРС в грядущем году.

Нефтегазовый сектор потерял 0,4% в связи со смягчившимися опасениями насчет сбоев в поставках через Красное море.

Акции BT Group подешевели на 1,2% после дивидендной отсечки.