МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг отступили от почти 5-месячного максимума, сообщило агентство Reuters. Инвесторы фиксируют прибыль после ралли в преддверии завершения года.

Котировки алюминия также снижаются на фоне увеличения запасов, которое говорит о возможном избытке предложения.

По состоянию на 11.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,7% до 8634 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии котировки подскочили до 8716 долларов за тонну, максимума с 1 августа.

"Цены на медь сильно выросли за прошедшие несколько сессий, поэтому наблюдается некоторая фиксация прибыли. По-прежнему существуют сомнения в устойчивости экономического роста Китая и сектора недвижимости", — отметил Роберт Монтефуско из Sucden Financial.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 10% с тех пор, как 23 октября они упали к 11-месячному минимуму 7856 долларов за тонну.

Потенциал снижения цен ограничен ввиду падения индекса доллара, а также роста фондовых рынков на фоне оптимизма относительно снижения процентных ставок в США в следующем году, добавил Монтефуско.

Ослабление доллара делает торгующиеся в американской валюте металлы более дешевыми для держателей иных валют.

"В краткосрочной перспективе ожидания рынка относительно макроэкономики, вероятно, будут позитивными, а объемы запасов на рынке спот останутся низкими дольше, чем предполагалось, что окажет котировкам поддержку", — отмечают в Huatai Futures.

Запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи составляли 165 050 тонн, что является минимумом с 25 сентября.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 0,9% до 2366,50 доллара за тонну на фоне увеличения запасов этого металла на складах, сертифицированных LME. За прошедшие две недели эти запасы увеличились более чем на 24% и достигли 6-месячных максимумов.

Котировки алюминия в среду достигли 8-месячного максимума на фоне технических покупок и сомнений в устойчивости предложения.

Трехмесячные фьючерсы на никель стали лидерами снижения среди цветных металлов на LME, снизившись на 1,2% до 16 730 долларов за тонну. Запасы этого металла на складах, сертифицированных LME, достигли максимумов с июля 2022 года.

Цены на цинк на LME снизились на 0,2% до 2636,50 доллара за тонну, олово подешевело на 0,2% до 25 590 долларов за тонну, а свинец подорожал на 0,1% до 2087,50 доллара за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME могут продемонстрировать самое сильное годовое снижение с 2008 года. За истекший период этого года они упали в цене на 43,4% на фоне избытка предложения.