МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы снизились под давлением акций банков и крупных нефтяных компаний, сообщило агентство Reuters. При этом рынки, видимо, завершат год на подъеме в свете прогнозов относительно того, что центробанки в следующем году снизят стоимость заимствований.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%.

Акции тяжеловесов нефтегазовой сферы просели на 0,6%, последовав за ценами на нефть, а бумаги банков опустились на 0,5%.

Акции сферы здравоохранения помогли несколько компенсировать спад на рынке, повысившись на 0,6%. В какой-то момент торгов они достигли максимума за 10 недель. Акции Novo Nordisk выросли на 0,9% после снижения в течение двух сессий подряд.

Ключевой европейский индекс близок к тому, чтобы в этом году набрать 13%. В число лидеров в этом году вошли акции технологических компаний и ретейлеров.