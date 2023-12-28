С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Санкт-Петербургом и Индией вырос за девять месяцев 2023 года в три раза и составил 5,27 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Глава МИД Индии назвал ожидаемый объем торговли с Россией

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в четверг обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в экономике, культуре и образовании.

По словам Беглова, партнерство Петербурга с Индией стабильно развивается по многим направлениям.

"За 9 месяцев 2023 года взаимный товарооборот вырос в три раза и составил 5,27 миллиарда долларов. Фактором роста послужило значительное увеличение поставок из России минеральных удобрений. Сейчас Республика Индия занимает второе место среди торговых партнеров Северной столицы", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что отношения между Россией и Индией всегда носили дружественный характер. "Благодаря курсу лидеров наших стран, которые выступают за многополярный мир, Россия и Индия вышли на высокий уровень доверия и сотрудничества", — сказал он.

Среди перспективных направлений расширения сотрудничества Беглов отметил судостроение, фармацевтическую отрасль, производство медицинского оборудования, легкую и пищевую промышленность. Прорабатывается проект запуска прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нью-Дели и Мумбаи.

Петербургские предприятия участвуют в проектах строительства атомной и тепловой электростанций. Растет взаимный интерес к сотрудничеству предприятий малого и среднего бизнеса.

Партнером Санкт-Петербурга в Индии является Мумбаи. В прошлом году побратимским связям двух городов исполнилось 55 лет. В сентябре в Мумбаи и Нью-Дели прошла культурно-деловая миссия Северной столицы. Город представляли 13 компаний и семь ведущих вузов. В деловых мероприятиях миссии приняли участие более 160 индийских предпринимателей. Итогом переговоров стала запущенная через порт Мумбаи новая контейнерная линия между Петербургом и странами Юго-Восточной Азии. В рамках миссии также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

В рамках сотрудничества в сфере культуры в 2024 году планируется провести фестиваль "Санкт-Петербург – Индия". Беглов также предложил организовать на площадках Петербурга выставки, посвященные индийской культуре.

В сфере образования действуют более 45 соглашений вузов города с партнерами в Индии.

В ходе визита в Петербург глава МИД Индии посетил Санкт-Петербургский государственный университет и школу №653 имени Рабиндраната Тагора с углубленным изучением хинди.