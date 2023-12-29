МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Европейский фондовый рынок повышается во главе с акциями медиакомпаний. Основной индекс может завершить год с существенным приростом на фоне усиливающихся надежд на смягчение денежно-кредитной политики ключевых центробанков в следующем году, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 к моменту написания статьи вырос на 0,2% и может завершить в плюсе седьмую неделю подряд. Кроме того, этот декабрь может стать для него лучшим с 2021 года.

Мировые фондовые рынки растут с середины декабря, когда ФРС США намекнула, что может рассмотреть возможность снижения процентных ставок в следующем году. Однако ЕЦБ подобные прогнозы не делал.

Тем не менее STOXX в этом году может набрать почти 13%, причем в числе лидеров были акции технологического сектора и ретейлеров.

Сегодня акции медиакомпаний растут на 0,6%, а бумаги производителей товаров личного пользования и хозяйственных товаров набрали 0,4%, повышаясь впервые за пять сессий.

Испанский рынок акций вырос на 0,3%. Как показали предварительные данные, 12-месячная инфляция в декабре сократилась до 3,1% с ноябрьского уровня 3,2%.

В последнюю сессию года объемы торгов, скорее всего, будут небольшими. Биржи Европы 1 января работать не будут в связи с празднованием Нового года.