МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На этой неделе спрос на золото на физическом рынке в Индии оставался вялым, сообщает Reuters. Ралли внутренних цен до близких к рекордным максимумам отметок отпугнуло покупателей. В других азиатских странах спрос также был ограниченным.

В пятницу золото торговалось в Индии по 63 350 рупий (762,10 доллара) за 10 грамм, что близко к рекордным максимумам, зафиксированным ранее в декабре (64 460 рупий или 775,45 доллара). Цены подскочили с начала года на 15%.

"Покупатели были вынуждены отложить приобретения ввиду роста цен в последние несколько недель. Они попросту ждут коррекции цен", — комментирует дилер из Нью-Дели.

На этой неделе индийские дилеры продавали золото с дисконтом до 16 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе предлагавшийся дисконт также составлял 16 долларов.

В южных штатах Керала и Тамил Наду спрос вырос на этой неделе из-за Рождества, но в других штатах ювелирные магазины стояли по преимуществу пустыми, отмечает дилер из Мумбаи.

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В Китае золото торговалось на этой неделе с премией в размере 23-38 долларов за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами. На прошлой неделе премии составляли 34-41 доллар за унцию.

"Снижение премий может быть связано с использованием квот на импорт, а также с укреплением китайского юаня", — отметил Бернард Син из MKS PAMP.

Спрос на золото на физическом рынке в Китае на этой неделе, вероятно, будет низким в преддверии конца года, отметил Питер Фанг из Wing Fung Precious Metals.

В Сингапуре золото можно было купить с премией в размере 1,25-2,25 доллара за унцию. Дилеры в Гонконге на этой неделе продавали золото с премией в размере 1-2 доллара за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами. Премии сократились по сравнению с предыдущей неделей.

В Японии дилеры продавали золото с премией в размере в размере 0,5-1 доллар за унцию.

Спрос на золото в Азии в 2024 году будет зависеть от динамики котировок (потребители будут покупать этот металл при их снижении), а также от цен на внутренних рынках, на которые может повлиять ожидаемое падение доллара, отметил независимый аналитик Росс Норман.