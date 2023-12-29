МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах в пятницу утром падают в связи с обильным предложением и высокими объемами запасов, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.20 по Гринвичу ближайшие европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 0,95 евро до 32,20 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Февральские контракты на природный газ с поставкой из терминала TTF подешевели на 0,70 евро до 33,10 евро за мегаватт-час.

"Подземные хранилища природного газа в Европе по состоянию на 25 декабря были заполнены на 87,1%, а объем запасов составлял 100,10 млрд кубических метров. В аналогичный период прошлого года объем запасов составлял 93,81 млрд кубических метров, а хранилища были заполнены на 83%", — отметила старший аналитик Rystad Energy Лу Мин Пан.

Объем запасов природного газа близок к максимальному значению за период с 2018 по 2022 год, составившему 101,76 млрд кубических метров.

После первой недели января температуры воздуха, вероятно, будут ниже нормы, однако в целом погода этой зимой теплее, чем обычно, добавила Лу Мин Пан. По ее словам, поставки трубопроводного газа и объемы запасов в подземных хранилищах обильные даже по сравнению с прошлым годом.

По словам аналитиков Timera Energy, ближайшие европейские маркерные фьючерсы на природный газ с конца октября снизились в цене более чем на 30% в связи с мягкой погодой в начале зимы и устойчивыми поставками трубопроводного газа из Норвегии, а также морскими поставками СПГ.

"В преддверии 2024 года на рынке наблюдается ряд повышательных рисков, таких как геополитическая напряженность, инфраструктурные проблемы и неопределенность, связанная с погодой в 1-м квартале. Между тем почти рекордные объемы запасов в преддверии нового года ограничивают премию за риск, учитываемую в контрактах с поставкой в 2024 году", — добавили в Timera Energy.

В Великобритании ближайшие фьючерсы на природный газ подешевели на 1,51 пенса до 82,00 пенсов за терм.

Углеродные квоты торговались в Европе в пятницу с повышением на 0,10 евро, по 80,30 евро за тонну.