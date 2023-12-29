МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в последний день захватывающего 2023 года повышаются в условиях низких объемов торгов. Ориентирные индексы S&P 500 и DJIA зависли около рекордных максимумов на растущих ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в начале следующего года, сообщает агентство Reuters.

Индекс DJIA в четверг достиг рекордно высокого уровня, а индексы S&P 500 и Nasdaq приблизились к своим годовым максимумам. S&P 500 остановился чуть ниже своего внутридневного максимума, установленного 4 января 2022 года.

Все три ведущих индекса, вероятно, вырастут девятую неделю подряд, а также укрепят позиции по итогам месяца и квартала.

За 2023 год рост индексов может достигнуть двузначной цифры, а для Nasdaq этот год может стать самым успешным с 2003 года. В прошлом году технологический индекс резко снизился.

Поскольку агрессивная программа повышения ставок ФРС ударила по рынку труда и экономике США, инвесторы все больше укрепляются во мнении насчет снижения ставок в 2024 году.

Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность снижения ориентирной ставки ФРС в марте на 25 базисных пунктов оценивается в 70,1%.

Этот год ознаменовался агрессивным повышением процентных ставок ФРС, которая остановила его только в сентябре; банковским кризисом в США в марте; ажиотажем вокруг сектора технологий искусственного интеллекта; войной вежду Израилем и группировкой ХАМАС; а также опасениями насчет экономики, которые в конечном счете укрепили доводы в пользу скорого смягчения денежно-кредитной политики.

Сектор информационных технологий в этом году, по всей видимости, возглавит прирост: он подскочил на 56,8% благодаря энтузиазму вокруг ИИ и росту акций компаний со сверхкрупной капитализацией. Защитный коммунально-энергетический сектор в этом году пострадал сильнее остальных, потеряв 10,1%.

Акции Nvidia и Meta Platforms* возглавили годовой прирост в S&P 500, повысившись почти в три раза.

В понедельник, 1 января, торги на американских рынках проводится не будут в связи с празднованием Нового года.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA добавили 17 пунктов, или 0,04%, фьючерсы e-mini на S&P 500 повысились на 2,75 пункта, или 0,06%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — на 21,75 пункта, или 0,13%.

Акции Uber Technologies и Lyft на премаркете подешевели на 1,3% и 4,8% соответственно на сообщении о том, что Nomura снизил их рейтинги.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.