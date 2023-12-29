МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Котировки меди в пятницу падают на фоне укрепления доллара США. Между тем цены, вероятно, продемонстрируют умеренный рост по итогам этого года на фоне устойчивого спроса в Китае и надежд на снижение процентных ставок в США, пишет Reuters.

По состоянию на 11.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 0,1%, до 8613 долларов за тонну. За истекший период этого года медь на LME подорожала на 2,8% после падения на 13,9% в 2022 году.

Инвесторы неоднозначно оценивают перспективы цен на медь в 2024 году. Трейдеры, ставящие на рост котировок, обращают внимание на перспективы дальнейшего стимулирования экономики Китая, являющегося крупнейшим потребителем цветных металлов в мире. Кроме того, спрос, наблюдающийся на фоне перехода к более экологически чистой энергетике, и надежды на снижение процентных ставок в условиях замедления инфляции также оказывают поддержку котировкам.

Другие инвесторы более осторожны в своих прогнозах, поскольку вялый экономический рост может привести к рецессиям в некоторых странах.

"Кажется, что мировая экономика может замедлиться еще сильнее в первой половине 2024 года. Это означает, что рост цен на цветные металлы, которого многие ожидают, может произойти несколько позже", — отметил Малкольм Фриман, директор Kingdom Futures.

Между тем спрос на медь в Китае в этом году увеличился на 3,2% после отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу, отмечают аналитики China Futures.

Ожидается, что темпы повышения спроса на медь в Китае в 2024 году замедлятся до 2,8%, так как строительный сектор по-прежнему находится под давлением. Между тем его слабость частично будет нивелирована увеличением инвестиций в электросети, а также сектора солнечной и ветровой энергетики, добавляют аналитики.

Медь широко используется в энергетическом, строительном и транспортном секторах.

Котировки получают поддержку ввиду перспектив более ограниченного предложения медного концентрата после закрытия медедобывающих предприятий и перебоев с поставками. Крупнейшие медеплавильные компании Китая в четверг понизили ожидания в отношении тарифов на переработку медного концентрата и рафинирование (TC/RC) в 1-м квартале 2024 года.

Укрепление индекса доллара оказывает давление на котировки цветных металлов, делая их более дорогими для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME снизились в цене на 1,3%, до 16 515 долларов за тонну после того, как объем запасов этого металла на складах, сертифицированных биржей, достиг 18-месячных максимумов. За этот месяц запасы выросли на 38%, что говорит об избытке предложения.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,1%, до 2379,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,3%, до 2648,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 0,9%, до 2068,50 доллара за тонну, а олово — на 1%, до 25 430 долларов за тонну.