МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Золото остается у флэтовой линии на торгах в пятницу. Ранее в ходе сессии оно дорожало на ожиданиях скорого начала понижения ключевой ставки в США, сообщает Reuters.

Около 12.48 по Гринвичу на спот-рынке цена на золото оставалась практически неизменной, 2064,75 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 2074,5 доллара за унцию.

С начала года золото подорожало примерно на 14%, так что по его итогам драгоценный металл может показать лучшую динамику с 2020. Котировки даже взлетели до исторического максимума 2135,4 доллара за унцию 4 декабря.

"Цены на золото выиграли от ожиданий понижения процентных ставок в США в последние недели и от сохранения устойчиво высокого спроса со стороны центробанков. Мы ожидаем продолжения этого тренда в 2024 году", — комментирует аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитики предполагают, что ралли цен на золото может продолжиться в 2024 году на фоне ослабления доллара и падения доходности американских гособлигаций, находящейся под давлением ввиду ожиданий понижения процентных ставок в начале наступающего года.

"Чтобы увидеть дальнейший рост, нужно повышение спроса со стороны инвесторов, например, в виде притока драгоценного металла в золотые биржевые фонды (ETF). Для этого требуются ухудшение макроэкономических данных в США и замедление инфляции, чтобы риторика ФРС была более мягкой", — говорит Стауново.

Понижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом и оказывает давление на доллар.

"На фоне бычьих ожиданий в отношении смягчения денежно-кредитной политики ФРС и непредвиденной эскалации геополитических рисков цены на золото могут достичь новых максимумов, причем самым высоким пиком может оказаться отметка 2300 долларов за унцию", — прогнозирует экономист Intesa Sanpaolo Даниэла Корсини.

Индекс доллара нацелился на падение более чем на 2% по итогам 2023 года. Доходность 10-летних американских близка к самым низким отметкам с июля.

Спот-цена на серебро понизилась в пятницу на 0,9%, до 23,7239 доллара за унцию, а по итогам года может опуститься на 1%.

Платина подорожала на 0,1%, до 1003,24 доллара за унцию, а палладий подешевел на 1,5%, до 1116,31 доллара за унцию. Оба эти металла нацелились на понижение по итогам года, причем падение цены на палладий составляет 38%, то есть он может показать худшую динамику с 2008 года.