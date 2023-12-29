МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии остаются около более чем 4-месячного минимума на фоне высокого объема запасов природного газа, мягкой погоды и низкого спроса. Как сообщает Reuters, все эти медвежьи факторы, вероятно, сохранятся и в начале 2024 года.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в феврале на этой неделе снизилась до 11,70 доллара за млн БТЕ с 11,90 доллара за млн БТЕ на прошлой неделе. Цены остаются у минимумов с 13 августа.

За истекший период этого года цены на СПГ в Азии снизились на 58%, поскольку спрос оставался низким в течение значительной части этого года как в Азии, так и в Европе.

"Предложение на мировом рынке природного газа остается достаточным. Объемы запасов в Европе высокие, а работа экспортного СПГ-терминала Prelude в Австралии возобновилась, благодаря чему стало доступно дополнительное предложение", — отметил Алекс Фроли, старший аналитик рынка СПГ в ICIS.

"Даже если погода в ближайшие недели окажется более холодной, серьезные проблемы с предложением маловероятны, учитывая уровень запасов, доступных для поставки во второй половине зимы", — добавил он.

Мягкая погода в Восточной Азии после недавнего похолодания ограничивает спрос на рынке спот, в особенности, в Южной Корее, где в течение длительного времени температуры воздуха были выше нормы, заметил Сэмюэль Гуд из Argus.

По словам Гуда, экспорт СПГ из Австралии, вероятно, будет высоким. Расписание регламентных работ сигнализирует о том, что объем сокращения поставок в январе следующего года будет в два раза меньше, чем в аналогичный период 2023 года, в том числе, благодаря возобновлению экспорта с СПГ-терминала Prelude. Между тем приостановка работы СПГ-терминала Darwin, вероятно, окажет давление на объемы экспорта позже в следующем году.

Согласно данным ICIS, экспорт СПГ из США в 2023 году увеличился примерно на 12%, до 87,0 млн тонн, с 77,5 млн тонн в 2022 году.

В этом году Китай опередил Японию по объемам импорта СПГ и стал крупнейшим покупателем этого сырьевого товара в мире. Импорт СПГ в Китай в 2023 году увеличился на 13%, до 72,1 млн тонн. Япония стала вторым по величине импортером СПГ в этом году. Объемы поставок СПГ в Японию сократились на 8%, до 66,2 млн тонн.

Метеопрогнозы в Европе были пересмотрены, и теперь ожидается, что после первой недели января температура воздуха будет ниже нормы. Между тем объемы запасов природного газа в Европе держатся на рекордных максимумах, а поставки трубопроводного газа и СПГ обильны.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, февральский фьючерс на индекс North West Europe LNG Marker (NWM), отслеживающий цены на СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу c поставкой на условиях DES (поставка с судна) 28 декабря торговался по 10,115 доллара за млн БТЕ. Дисконт к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF составлял 0,80 доллара за млн БТЕ.

По оценкам Argus, стоимость фьючерса на NWM с поставкой в феврале составляла 10,050 доллара США за млн БТЕ, по оценке Spark Commodities — 9,925 доллара за млн БТЕ.

Между тем стоимость фрахта на спот-рынке снизилась четвертую неделю подряд. Стоимость фрахта на маршрутах в атлантическом бассейне по состоянию на пятницу составляла 90 500 долларов в день, а на тихоокеанском маршруте упала к минимуму с 2019 года 72 500 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.