МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к доллару, юаню и евро, российский рынок акций также торгуется на оптимистичной ноте, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал день, когда рубль рванет вверх

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.16 мск растет на 0,55%, 3153,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1092,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 5 копеек, до 90,95 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,64 рубля, евро – 13 копеек, до 99,5 рубля.

Мартовской фьючерс нефти марки Brent падает на 2,74%, до 76,6 доллара за баррель.

"В понедельник, 8 января, российский фондовый рынок показывает положительную динамику. Основным позитивным фактором для рынка остаётся сезонность — в начале января всё ещё заметен эффект декабрьского пополнения ИИС и инвестирования годовых премий. При этом торги пока проходят с пониженным объёмом — ещё не все инвесторы вернулись к торговле после праздников", — говорит Сергей Кауфман из "Финама".

Сдерживающим фактором для индекса Мосбиржи сегодня выступает коррекция цен на нефть более чем на 2% на фоне снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Без видимых причин лидерами роста среди ликвидных бумаг являются обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+10,76%), расписки Fix Price (+2,37%) и акции VK (+2,04%), указывает Кауфман. Сразу 10 стран зафиксировали дефляцию в октябре 2023 года

Хуже остальных торгуются акции "Магнита" (-0,86%), "Газпром нефти" (-1,07%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-0,55%). Нефтегазовый сектор сегодня находится под давлением на фоне коррекции мировых цен на нефть, отмечает он.

Акции "Татнефти" сегодня последний день торгуются с дивидендом за третий квартал в размере 35,2 рубля на акцию; доходность выплаты может составить 4,9%, — добавляет аналитик.

"Акции "Магнита" дешевеют в ожидании закрытия реестра акционеров. Дивидендная отсечка состоится 11 января, после чего стоимость ценных бумаг упадет примерно на 4-6%, поэтому многие фиксируют прибыльные длинные позиции, чтобы зайти в новые после снижения акций", — свою очередь указывает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Ценные бумаги "Татнефти" (-0,46%) и "Роснефти" (-0,42%) снижаются вслед за мировыми ценами на нефть. У "Роснефти" также 11 января пройдет дивидендная отсечка, после стоимость акций компании упадет примерно на 6%", — добавляет он.

Также в лидерах роста — акции "Детского мира" (+15,88%), ДЭК (+5,03%), ЛСР (+3,73%) и акции ПИКа (+2,57%).

Среди лидеров снижения также акции "Черкизово" (-0,76%), "М.Видео" (-0,7%) и "Алросы" (-0,38%).

ПРОГНОЗЫ

"К концу торговой сессии на Московской бирже мы прогнозируем диапазон 89-91,5 рубля за доллар, 97-100 рублей за евро и 12,35-12,85 рубля за юань. Прогноз по нефти Brent до конца текущего дня торги в диапазоне 74,00-79 долларов за баррель", — прогнозирует Чернов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 8 января: зона 3130-3180 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1080-1110 пунктов", — добавляет он.