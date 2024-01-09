МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются после ралли, прошедшего на предыдущей сессии. Инвесторы умерили свои ожидания относительно скорого начала снижения ставок, пока ждут двух докладов по инфляции, которые выйдут на этой неделе, сообщает Reuters.

Индексы Уолл-стрит в понедельник сильно выросли: технологический индекс Nasdaq вырос более чем на 2% и провел лучшую сессию с ноября 2023 года. Ключевой индекс S&P 500 приблизился к максимуму закрытия, достигнутому два года назад.

Оптимизм связан с восстановлением акций роста с крупной капитализацией и бумаг полупроводникового сектора, например Nvidia. Акции Nvidia по итогам торгов достигли рекордного максимума на фоне объявления о новых компонентах для ИИ. Акции компании в начале торгов на премаркете выросли на 0,3%.

В центре внимания по-прежнему остаются два набора данных по декабрьской инфляции, которые должны выйти на этой неделе и которые могут пролить свет на возможный курс денежно-кредитной политики ФРС. Некоторые аналитики полагают, что после недавнего снижения цен на нефть более пристальное внимание будет уделено ценам производителей.

"Мы считаем, что основной показатель инфляции все еще говорит о необходимости несколько ограничительной денежно-кредитной политики, — написали аналитики UBS. — Инфляция приближается к 2%, цели ФРС, и основная наша версия событий предполагает мягкую посадку, при которой рост замедлится до уровней, находящихся чуть ниже тренда, а ФРС начиная с мая снизит ставки на 100 базисных пунктов".

Согласно FedWatch от CME Group, участники рынка предполагают 58%-ную вероятность снижения ставок ФРС в марте как минимум на 25 б. п., тогда как на предыдущей сессии учитывали в ценах 64%-ную вероятность. Представители центробанка продолжают опровергать предположения рынка о раннем начале смягчения политики.

Президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик, который в этом году имеет право голоса, в понедельник заявил, что первое снижение может произойти в 3-м квартале. Управляющая ФРС Мишель Боуман отказалась от прежней твердой ястребиной позиции и выразила готовность поддержать снижение ставок при ослаблении инфляции.

Инвесторы сегодня будут следить за выступлением вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра. Их будут интересовать его прогнозы относительно курса политики центробанка.

Акции Boeing потеряли 0,3%, снижаясь второй день подряд. Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта США продолжает проверку по поводу недавней проблемы. Регулятор отметил, что пока не может сказать, была ли оторвавшаяся панель прикреплена к фюзеляжу должным образом.

Акции таких перевозчиков, как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines, падают на 0,7%-1,0%.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 116 пунктов, или 0,31%, e-mini на S&P 500 опустились на 14,75 пункта, или 0,31%, а e-mini на Nasdaq 100 опустились на 73,5 пункта, или 0,44%.

Акции Juniper Networks выросли на 22,6%. Как рассказал Reuters источник, Hewlett Packard Enterprise ведет переговоры о покупке этого поставщика телекоммуникационного оборудования за 13 млрд долларов. Акции Hewlett Packard после этих новостей упали на 8,6%.

Акции Netflix снизились на 2%. Брокер Citigroup снизил рейтинг акций этой потоковой платформы с "покупать" до "нейтрально".

Акции поставщика ПО для видеоигр Unity Software выросли на 2,2%. Компания, согласно Reuters, предупредила, что намерена уволить около 25% штата.