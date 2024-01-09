МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник ослаб против доллара США, но не сильно отдалился от пятимесячного максимума, достигнутого в конце прошлого года на фоне ожиданий, что Банк Англии понизит процентные ставки позднее, чем Федеральная резервная система США, передает Reuters.

К моменту написания статьи фунт торговался с понижением на 0,25%, по 1,2718. Между тем 28 декабря он достиг максимального уровня с августа 1,2825 доллара.

"Ключевое значение имеет, прав ли рынок в своем предположении относительно того, что Банк Англии понизит процентные ставки пять раз в этом году", — сказал аналитик Bank of America Камал Шарма.

"По мнению банка, в этом году понижений ставок не будет, но преобладают риски того, что цикл смягчения (денежно-кредитной политики) начнется во второй половине года", — отметил он.

На рынках сейчас ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставки до майского заседания, а ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику уже в марте, так как инфляция в США устойчивее, чем в Великобритании.

Годовая инфляция в Великобритании в ноябре составила 3,9%, достигнув самого высокого уровня среди стран Большой семерки, хотя она и опустилась с пика 11,1%, зафиксированного в ноябре 2022 года.

Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что экономика Великобритании завершила 2023 год на более сильных позициях, чем предполагалось ранее. Это стало еще одним признаком того, что цикл ужесточения, осуществлявшийся Банком Англии, возможно, не вызовет рецессии.

Позднее на этой неделе будет опубликован отчет по ВВП Великобритании, который может дать новые ориентиры касаемо того, насколько сильна британская экономика и как сильно Банк Англии может смягчить денежно-кредитную политику в этом году.

Руководитель валютно-стратегического отдела Saxo Чару Чанана полагает, что склонность Банка Англии и Европейского центрального банка к проведению жесткой денежно-кредитной политики может быть испытана на прочность, если экономические данные ухудшатся в 1-м квартале.

"Это может оказать давление на евро и фунт, особенно если рынки начнут ожидать более скорых понижений ставок этих центральных банков", — отметила Чанана.

На момент написания статьи фунт торговался с понижением на 0,1%, по 0,8599 за евро, после достижения ранее максимума за три с половиной недели.