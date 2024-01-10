МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Британский фунт стабилизировался в среду. Как сообщает Reuters, участники рынка ждут выступления управляющего Банка Англии Эндрю Бейли в парламенте, которое может содержать сигналы о перспективах денежно-кредитной политики.

Бейли и другие руководители центрального банка с 14.15 по Гринвичу будут отвечать на вопросы членов парламентского комитета по финансам, комментируя опубликованный 6 декабря доклад о финансовой стабильности.

"Любые заявления о перспективах инфляции или процентных ставок могут оказать воздействие на фунт", — говорит старший аналитик City Index Фиона Чинакотта.

К моменту написания статьи пара британский фунт/доллар США выросла на 0,14%, до 1,2728. Пара евро/британский фунт стабилизировалась на 0,8604 после снижения во вторник до минимума почти за месяц.

Британскую валюту поддерживают ожидания более умеренного понижения ставок Банка Англии в 2024 году. Сейчас рынки учитывают в котировках понижение ключевой ставки на 115 базисных пунктов против 140 базисных пунктов в прошлый четверг.

Аналитик ING Франческо Песоле полагает, что тон выступления Бейли в части, касающейся дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, будет соответствовать тону заявления по итогам последнего заседания центрального банка.

Банк Англии заявлял, что будет удерживать ставки на повышенных уровнях, чтобы наблюдавшийся в 2022 году скачок инфляции не повторился.

"Бейли сосредоточится на охлаждении ожиданий понижения ставок", — говорит Песоле.

В ноябре инфляция в Великобритании замедлилась более существенно, чем ожидалось, до 3,9% с 4,6% в октябре, но остается самой высокой в странах Большой семерки.

В пятницу выйдет отчет по ВВП Великобритании. Ожидается, что в сентябре-ноябре экономика сократилась на 0,1%.

Вышедшие в декабре официальные данные предполагают, что британская экономика уже находится в мягкой рецессии, однако вышедшие на прошлой неделе результаты опросов компаний показали, что она устойчивее, чем считалось в декабре.

"Мы по-прежнему считаем, что ухудшение экономических условий в Великобритании рано или поздно обусловит существенное понижение ставок Банка Англии", — отмечает Песоле. В ING ожидают, что в 2024 году Банк Англии понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов.