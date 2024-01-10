МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть упали в среду после выхода данных, свидетельствующих о неожиданном увеличении коммерческих запасов нефти в США. Этот отчет спровоцировал опасения относительно темпов спроса на нефть в этой стране, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent недавно потеряли 21 цент, или 0,3%, и торговались по 77,38 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 10 центов, до 72,14 доллара за баррель.

Ранее в ходе сессии оба контракта выросли более чем на доллар, но затем Минэнерго США сообщило о существенном росте коммерческих запасов нефти, а также более значительном, чем ожидалось, повышении запасов бензина и дистиллятов.

"Представленный отчет обострил беспокойство инвесторов относительно замедления роста спроса", — сказал Роб Хаворт, старший стратег-аналитик U.S. Bank Asset Management.

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США на неделе 30 декабря — 5 января возросли на 1,3 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения показателя на 700 000 баррелей. Запасы бензина увеличились на 8 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 6,5 млн баррелей.

По всей видимости, инвесторам сложно остановить свой выбор на одном драйвере. Эскалация геополитической напряженности приводит к росту расходов на поставку нефти в некоторые части мира. В то же время темпы мировой экономики замедляются, но Федеральная резервная система может начать сокращение ставок в марте, что подстегнет экономическую активность, говорит Хаворт.