МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в среду снизился, сообщило агентство Reuters. Акции Sainsbury's подешевели после того, как оператор супермаркетов разочаровал инвесторов, которые ожидали улучшения годового прогноза прибыли. Страховой сектор понизился после сообщения в СМИ, согласно которому регуляторы могут принять решение о проведении расследования в отношении премиальных финансовых продуктов.

Индекс FTSE 100 по итогам торгов потерял 0,4%. Акции Sainsbury's упали на 6,3%, возглавив спад. Бумаги Tesco подешевели на 1,4%.

Акции автомобильных страховщиков Direct Line и Admiral понизились на 7,5% и 5,6% соответственно.

Индекс FTSE 250, ориентированный на компании средней капитализации, опустился на 0,1%.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сегодня заявил в парламенте, что, как он надеется, недавнее снижение стоимости ипотек продолжится. При этом он не стал комментировать перспективы денежно-кредитной политики центробанка.