МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в четверг растут на сообщениях о захвате нефтяного танкера в Омане вооруженной группировкой, сообщает Reuters. Эти новости свидетельствуют об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По состоянию на 09.16 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,03 доллара, или 1,3%, до 77,83 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 98 центов, или 1,4%, до 72,35 доллара за баррель. Потенциал роста котировок ограничен ввиду неожиданного увеличения запасов нефти в США.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в четверг получило сообщение о том, что в 50 морских милях от побережья Омана судно было захвачено пятью вооруженными людьми. Днем ранее йеменские повстанцы-хуситы совершили самую широкомасштабную за последнее время атаку на коммерческие суда в Красном море, а удары Израиля по южным и центральным регионам Газы усилились.

"Замедление спроса, напряженность на Ближнем Востоке и сдержанная реакция цен вызвали сильную обеспокоенность у производителей, потребителей и участников рынка относительно нефтяных котировок", — отметили в Barclays. В банке понизили прогноз цен на нефть Brent в 2024 году на 8 долларов, до 85 долларов за баррель.