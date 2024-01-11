МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повышаются в преддверии выхода данных по потребительским ценам, которые могут повлиять на ожидания скорого начала снижений процентных ставок. Акции криптовалютных компаний растут, после того как регулятор утвердил торгуемые биржевые фонды, отслеживающие биткоин, передает Reuters.

Ключевой индекс S&P 500 восстановился почти на 17% с октябрьских минимумов, при этом в декабре рост ускорился в свете намеков ФРС на то, что инфляцию удается сдерживать и что "возможно рассмотрение" снижения ставок.

Индекс теперь находится в непосредственной близости от рекордного максимума закрытия на отметке 4796,56 пункта, достигнутого в начале января 2022 года.

Рынок сосредоточен на публикации индекса потребительских цен (CPI) за декабрь, которая ожидается в 08.30 по Гринвичу и может помочь трейдерам определить сроки смягчения политики ФРС.

Хотя потребительские цены стали снижаться ввиду самого быстрого ужесточения политики центробанка за последние годы, экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что основной показатель инфляции в декабре составил 3,2%, что заметно выше 2%-ной цели ФРС.

Цены без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания и энергия, в декабре, вероятно, изменились минимально — на 0,3%; в сравнении с предыдущим месяцем. В годовом выражении инфляция, вероятно, замедлилась до 3,8% с ноябрьских 4%.

"Если данные совпадут с ожиданиями или, в идеале, показатели окажутся ниже оценок, во главе рынка останутся те, кто нацелен на смягчение политики ФРС, — отмечает Ипек Озкардеская, старший рыночный аналитик Swissquote Bank. — Мы по-прежнему будем иметь в виду продолжающуюся напряженность в Красном море и растущую стоимость транспортировки грузов…но ввиду ослабления спроса основным сценарием для 2024 года остается снижение инфляции".

Рынки оценивают вероятность первого снижения процентных ставок ФРС в марте как минимум на 25 б. п. в 68,8%, а вероятность еще одного снижения в мае оценивается в 95,6%, несмотря на недавние опровержения законодателей.

Отдельный доклад, который ожидается в 13.30 по Гринвичу, вероятно, покажет, что число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, за неделю, истекшую 6 января, составило 210 000 против 202 000 неделей ранее.

Акции криптовалютных компаний, например Coinbase Bitfarms и Riot Platforms набирают на премаркете от 4,5% до 7,0%, после того как регулятор ценных бумаг США одобрил первые торгуемые биржевые фонды, отслеживающие биткоин.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 7 пунктов, или 0,02%, e-mini на S&P 500 повысились на 4,75 пункта, или 0,1%, а e-mini на Nasdaq 100 выросли на 54 пункта, или 0,32%.

Акции Citigroup снизились на 1,2%. Согласно заявлению для регулятора, банк в сумме зафиксировал расходы и резервы на 3,8 млрд долларов, что негативно отразилось на прибыли в 4-м квартале, о которой он отчитается в пятницу.

В тот же день должны выйти отчеты других банков — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo.

Акции Boeing подросли на 0,4%. Авиаперевозчики продолжают ждать разрешений регуляторов на возобновление полетов на самолетах 737 MAX 9. Полеты были остановлены после отсоединения части фюзеляжа, которое, по словам компании, было связано с проблемой "с качеством".

В ходе сессии инвесторы также будут обдумывать высказывания президента ФРС-Ричмонд Томаса Баркина, который в этом году имеет право голоса в центробанке.