МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на сою восстановились в ходе торгов в Чикаго в четверг, но по-прежнему держатся около минимумов с декабря 2021 года на фоне низкого экспортного спроса и улучшения перспектив урожая в Южной Америке, сообщает Reuters.

Фьючерсы на кукурузу выросли в цене, но остаются около минимумов с декабря 2020 года. Котировки пшеницы также повысились.

Около 12.40 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,7%, до 12,44 3/4 доллара за бушель. Во вторник котировки опускались до 12,34 доллара за бушель.

Трейдеры ожидают публикации квартальных данных Минсельхоза США по запасам. Эти данные зачастую задают тон для динамики котировок в первой половине года. Между тем из-за большого объема данных иногда сложно понять, что именно стоит за динамикой цен в конкретный день.

Аналитик Rabobank Витор Пистоя отмечает, что в Бразилии недавно прошли дожди, и это означает, что урожай будет лучше, чем ожидалось. В Аргентине также ожидается значительный урожай. На мировом рынке масличных наблюдается достаточное предложение, говорит он.

Пистоя определяет перспективы цен на сои как нейтральные или медвежьи.

В агентстве Conab прогнозируют, что урожай сои в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году достигнет рекордного максимума 155,3 млн тонн, хотя это примерно на 5 млн тонн ниже предыдущего прогноза.

Зерновая биржа Росарио повысила оценку урожая сои в 2023-2024 году на 2 млн тонн, до 52 млн тонн.

Между тем наблюдаются некоторые опасения ввиду низких экспортных продаж американской сельхозпродукции. Минсельхоз США в течение нескольких недель не сообщал о продажах сои и кукурузы.

Экспорт сои из США в этом маркетинговом году значительно отстает от показателей предыдущего года. На рынке доминирует более дешевая бразильская соя.

В среду на рынке сои на CBOT наблюдалась чистая короткая позиция инвестфондов, а на рынках кукурузы и пшеницы — чистая длинная позиция, отмечают трейдеры.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 4,60 доллара за бушель. В понедельник и вторник котировки достигли 4,52 доллара за бушель. Цены находятся под давлением на фоне рекордного урожая в США.

В Conab прогнозируют, что производство кукурузы в Бразилии в этом маркетинговом году сократится до 117,6 млн тонн, а экспорт снизится до 35 млн тонн. В предыдущем маркетинговом году экспорт составил 56 млн тонн.

Зерновая биржа Росарио повысила оценку урожая кукурузы в Аргентине в 2023-2024 сельскохозяйственном году на 3 млн тонн, до 59 млн тонн.

Цены на пшеницу на CBOT снизились на 0,25%, до 6,09 1/4 доллара за бушель.