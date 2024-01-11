МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доллар США в четверг вырос против евро и достиг максимума за один месяц против японской иены после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в США в декабре превысила ожидания. Как сообщает Reuters, такие данные вызвали некоторые сомнения в том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в скором времени, как ожидали трейдеров.

Общий индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогнозы предполагали, что месячный рост CPI составит 0,2% а годовой — 3,2%.

Потребительские цены выросли сильнее, чем ожидалось на фоне сохранения повышенной стоимости арендных плат.

"Детали этого отчета станут доводом в пользу паузы для склонных к смягчению политики руководителей ФРС", — сказал Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive в Торонто.

Трейдеры учитывают в котировках быстрое понижение ставок в этом году. При этом предполагается, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований уже в марте.

Вероятность мартовского понижения ставок, однако, теперь оценивается в 65% по сравнению с 67% в среду, как показывает разработанный CME Group индикатор FedWatch.

Трейдеры ожидают, что центральный банк США смягчит денежно-кредитную политику, так как американская экономика слабеет, а годовая инфляция приближается к целевому уровню 2%, установленному ФРС.

Однако вышедшие в четверг данные говорят о том, что это может и не произойти так быстро, как ожидают некоторые участники рынка.

"Вопрос, на который каждый хочет знать ответ, состоит в том, какой режим инфляции мы сейчас наблюдаем: это все еще отражение 2010-х годов, когда отмечались низкий экономический рост и низкая инфляция, или мы все еще на этапе завершения постковидной коррекции?", — рассуждает Баттон.

"Очевидно, это именно то, что занимает умы участников рынка в последние два месяца", — добавил он.

Индекс доллара США вырос на 0,08% по сравнению с уровнем закрытия среды, до 102,42. До выхода данных он составлял 102,20.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,06%, по 1,09630. Пара доллар/японская иена торговалась с повышением на 0,13%, по 145,97 после достижения ранее 146,10, самого высокого уровня с 11 декабря.