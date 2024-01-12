МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу повышаются на фоне опасений, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Reuters. Цены растут, несмотря на более стремительную, чем ожидалось, инфляцию в США, которая поддержала доллар и доходность казначейских облигаций.

Около 09.51 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 0,5%, до 2038,19 доллара за унцию. Котировки около месяца остаются выше отметки 2000 долларов за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,2%, до 2042,90 доллара за унцию.

"Цены на золото растут на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке… Несмотря на более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен (CPI) США, котировки сегодня восстановились и, вероятно, продолжат расти", — отметил Кунал Шах из Nirmal Bang Commodities.

Неожиданное расширение конфликта в секторе Газа усиливает сомнения относительно продолжительности роста фондовых рынков и возможности снижения процентных ставок крупнейших центральных банков.

США и Великобритания нанесли массированные удары по связанным с повстанцами-хуситами объектам в Йемене.

Участники рынка золота ожидают выхода индекса цен производителей (PPI) США, намеченного на 13.30 по Гринвичу. Опубликованный в четверг индекс потребительских цен (CPI) указал на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в декабре. Между тем годовой рост базового индекса в декабре составил 3,9% против 4,0% в ноябре.

Руководители ФРС просигнализировали о том, что, судя по последнему индексу потребительских цен, снижение ключевой ставки в марте будет преждевременным. Между тем трейдеры оценивают вероятность понижения процентной ставки в марте в 71,4%, согласно разработанному CME индикатору Fedwatch.

Высокие процентные ставки делают золото, не приносящее гарантированного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

"Участники рынка по-прежнему ожидают ‘мягкой посадки' экономики США, что позволит ФРС начать снижение ставок в ближайшие месяцы. Это должно оказать поддержку ценам на золото", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Спот-цены на серебро выросли на 0,7%, до 22,91 доллара за унцию, платина прибавила 0,6%, до 920,42 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,2%, до 990,25 доллара за унцию.