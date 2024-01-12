МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ снизились восьмую неделю подряд, до 7-месячного минимума, сообщило агентство Reuters. Высокие объемы запасов в Европе и Азии по-прежнему оказывают давление на котировки.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в феврале на этой неделе снизилась на 10%, до минимума с 9 июня 10,10 доллара за млн БТЕ, с 11,20 доллара за млн БТЕ на прошлой неделе.

"Несмотря на похолодание и прогнозы сохранения низких температур воздуха в Европе, цены на природный газ продолжают снижаться, поскольку запасы остаются высокими для этого периода отопительного сезона", — отметил Доминик Галлагер из Tullett Prebon.

Снижение цен поспособствовало увеличению покупок СПГ со стороны азиатских импортеров на этой неделе, в основном, Китая и Индии. Между тем спрос в Китае может несколько снизиться в период празднования Нового года по лунному календарю в середине февраля.

Запасы СПГ, хранящегося на крупных японских электростанциях, по состоянию на 7 января составляли 2,51 млн тонн, согласно данным министерства экономики страны, а также торговых и отраслевых источников. Этот показатель на 24% превышает среднее 5-летнее значение для конца января с 2018 по 2022 год, отмечают в Rystad Energy.

По оценкам Rystad Energy, запасы СПГ в Южной Корее на конец декабря составляли 5,6 млн тонн против 4,4 млн тонн в декабре 2022 года.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, февральский фьючерс на индекс North West Europe LNG Marker (NWM), отслеживающий цены на СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES (поставка с судна), 11 января торговался по 9,071 доллара за млн БТЕ. Дисконт к европейским маркерным фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF в феврале составлял 0,85 доллара за млн БТЕ.

По оценкам Argus, стоимость фьючерса на NWM с поставкой в феврале составляла 9,10 доллара США за млн БТЕ, а по оценке Spark Commodities — 9,081 доллара за млн БТЕ.

"Несмотря на холодную погоду в Европе, цены на природный газ продолжают снижаться, поскольку инвесторы уверены в том, что похолодание скоро закончится, а запасов будет достаточно до конца зимы", — отметил Ганс Ван Клиф PZ — Energy.

"Если не произойдет неожиданного повышения спроса, например, в условиях непредвиденного периода экстремально холодной погоды, внимание инвесторов переключится на начало сезона закачки", — добавил он.

Стоимость фрахта на маршрутах в атлантическом бассейне по состоянию на пятницу составляла 83 500 долларов в день, а на тихоокеанском маршруте — 66 000 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.