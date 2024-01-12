МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Индекс доллара США в пятницу сдал ранее завоеванные позиции, а высокорискованные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары, выросли после того, как данные показали падение цен производителей в США в декабре. Этот отчет повысил ожидания рынка в отношении скорого понижения процентных ставок Федеральной резервной системы, передает Reuters.

Согласно данным, опубликованным в пятницу бюро статистики Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) в декабре снизился на 0,1% по сравнению с ноябрем. Цены на услуги остались без изменения, увеличив вероятность снижения инфляции в следующие месяцы.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, в котировках фьючерсов на ставки по федеральным фондам учитывается 81%-ная вероятность понижения процентных ставок ФРС в марте. В четверг такая вероятность оценивалась в 73%.

"Хотя нельзя однозначно сказать, что макроэкономическая картина кричит о том, что им (руководителям ФРС) нужно понизить ставки так быстро, рынок, похоже, воодушевлен перспективой понижений", — говорит Стив Энгландер, руководитель исследовательского отдела Standard Chartered Bank.

Трейдеры по-прежнему считают вероятным понижение ставок ФРС в марте, хотя данные по потребительским ценам в четверг превысили прогнозы экономистов. Опубликованный на прошлой неделе отчет по рынку труда за декабрь также показал сильный рост рабочих мест, хотя детали отчета были неоднозначными.

Новозеландский и австралийский доллары оказались среди лидеров роста после пятничных данных.

"Предпочтение отдается высокорискованным валютам, которые сильнее всего реагируют и склонны к росту на фоне ожиданий рынка относительно понижения ставок, — отмечает Энгландер. — Пока на рынке присутствуют такие ожидания, я думаю, что высокодоходные валюты будут показывать очень хорошую динамику".

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,55% по сравнению с уровнем закрытия четверга, по 0,62660. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,47%, по 0,67165.

Норвежская крона также выросла на фоне роста цен на нефть после того, как накануне военные самолеты, корабли и субмарины США и Великобритании совершили десятки авиаударов по Йемену.

Пара доллар США/крона торговалась с понижением на 0,39%, по 10,27.

Авиаудары стали ответом на действия йеменских повстанцев-хуситов, которые последнее время атаковали коммерческие суда в Красном море, усугубляя региональный конфликт, проистекающий из военных действий в секторе Газа.

Евро, который является одной из наиболее уязвимых валют к росту цен на энергоносители, восстановил понесенные ранее потери и на момент написания статьи торговался почти без изменений по сравнению с четвергом, по 1,09725 доллара США.

Индекс доллара США также торговался почти без изменений, по 102,19.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,48%, до 144,58.

Британский фунт вырос, восстановив потери, понесенные после того, как данные в пятницу показали немного более существенный рост ВВП Великобритании в ноябре, хотя риск умеренной рецессии и сохраняется.

Биткоин торговался с понижением на 1,84%, по 45 305 долларов, достигнув в четверг двухлетнего максимума 49 051 долларов после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду одобрила заявки на спотовые биткоин-ETF.