МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Нефтяные цены в понедельник падают на фоне ограниченного влияния конфликта на Ближнем Востоке на котировки. Трейдеры фиксируют прибыль после роста на 2% по итогам прошлой недели, передает Reuters.

По состоянию на 10.51 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 49 центов, до 77,80 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 51 цент, до 72,17 доллара за баррель.

Несколько судоходных компаний изменили пути следования танкеров, перевозящих нефть, чтобы исключить их перемещение по акватории Красного моря. В пятницу многие танкеры отказались от этих маршрутов после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, нанесенных в ответ на нападения этой группировки на суда.

Из-за конфликта движение как минимум четырех СПГ-танкеров, находящихся в регионе, было приостановлено.

"Быки фиксируют прибыль после роста на предыдущей неделе, так как участники рынка осознают, что не произошло сильного сокращения предложения. Небольшое укрепление доллара несколько усилило снижение нефтяных цен", — отметил Тамаш Варга из PVM.

Пока не наблюдается сокращения предложения нефти. Между тем перебои с морскими поставками способствуют несколько более ограниченному предложению: поставки примерно 35 млн баррелей нефти будут задержаны, так как суда будут идти по более длинным маршрутам в обход Красного моря, отмечают аналитики Citi.