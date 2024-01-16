МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в начале торгов снижаются. Как сообщает Reuters, после недавних комментариев представителей ЕЦБ инвесторы умерили ожидания относительно снижения процентных ставок. Акции Lindt & Spruengli выросли на фоне публикации хорошего отчета.

Панъевропейский STOXX 600 на момент написания статьи потерял 0,7%, снижаясь вторую сессию подряд.

Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в Давосе заявил, что ЕЦБ пока не может провозгласить победу над инфляцией, но следующим шагом, скорее всего, будет снижение процентных ставок в этом году. В последнее время целый ряд законодателей сделал высказывания, из-за которых ожидания по поводу ставок стали более сдержанными.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в марте в 25%, тогда как на предыдущей неделе оценка составляла 30%.

Акции Lindt & Spruengli подскочили на 4,2%. Швейцарский производитель шоколада отчитался за 2023 год о росте продаж, превосходящем ожидания рынка, ввиду повышения цен.