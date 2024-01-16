МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник снижаются, передает Reuters. Акции банков попали под давление после неоднозначной отчетности Goldman Sachs и Morgan Stanley, которая вызвала обеспокоенность инвесторов по поводу состояния рынков капитала и заключения M&A-сделок. Падение акций Tesla и Apple также давит на рынки.

Бумаги Tesla утром упали на 2,2%. Как заявил генеральный директор Илон Маск, если его компания станет лидером в сферах искусственного интеллекта и робототехники, но он при этом не будет иметь минимум 25% акций с правом голоса, он будет испытывать ощущение тревожности.

Сектор потребительских товаров выборочного спроса в S&P 500, в который входят акции Tesla, понизился на 1%.

Бумаги Apple подешевели на 2,4%. Компания предложила скидки на устройства iPhone в Китае из-за давления конкурентов. Несколько дней назад Apple также уступила Microsoft первое место в мире по рыночной капитализации.

Тем временем Goldman Sachs отчитался о 51%-ном росте прибыли. Трейдеры банка успешно воспользовались зарождающимся восстановлением на рынке, а выручка в его бизнесах управления активами и состояниями увеличилась.

При этом прибыль Morgan Stanley в 4-м квартале снизилась из-за разовых дополнительных расходов, а выручка превзошла ожидания благодаря восстановлению активности в M&A-секторе.

Акции банков подешевели на 0,8% и 3,4% соответственно.

"Morgan Stanley и Goldman Sachs обслуживают более состоятельных клиентов и держат значительно меньше кредитных резервов, — отметил Пол Нолте, старший консультант по благосостоянию и рыночный аналитик Murphy & Sylvest. — В целом, на мой взгляд, (результаты) банков оказались довольно благоприятными, и банковский сектор в настоящий момент достаточно хорошо капитализирован".

В пятницу Wells Fargo, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase отчитались о снижении прибыли из-за дополнительных расходов, сокращения рабочих мест и резкого увеличения объема потребительских кредитов. Их акции сегодня подешевели на 1,6%-2,7%.

Банковский сектор откатился до минимума более чем за месяц.

На прошлой неделе американские индексы повысились. Инвесторы по-прежнему учитывали в котировках 70%-ную вероятность первого снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте, несмотря на неоднозначные сигналы со стороны свежих инфляционных данных и отсутствие поддержки такого шага со стороны представителей центробанка.

Между тем UBS Global Research повысил цель по индексу S&P 500 на конец 2024 года до 5150 пунктов, что почти на 8% выше текущих уровней.

В последние сессии ориентирный индекс столкнулся с сопротивлением и не может преодолеть свой рекордный внутридневной максимум, установленный в январе 2022 года.

Президент ФРБ-Атланты Рафаэль Бостик, член Комитета по операциям на открытом рынке с правом голоса, в воскресенье заявил, что инфляция может "поколебаться", если центробанк слишком рано понизит процентные ставки. Он предупредил, что движение инфляции к целевому 2%-ному уровню в ближайшие месяцы может замедлиться.

Позднее на этой неделе инвесторы также будут анализировать декабрьские данные по розничным продажам, промышленному производству и закладкам новых домов в США.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 226,52 пункта, или 0,6%, до 37 366,46 пункта, S&P 500 потерял 26,82 пункта, или 0,56%, до 4757,01 пункта, а Nasdaq Composite — 89,39 пункта, или 0,6%, до 14 883,37 пункта.

Акции Boeing понизились на 4,7%. Федеральное авиационное управление (FAA) продлило запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок для дополнительных проверок безопасности. Wells Fargo снизил рейтинг акций Boeing с "выше рынка" до "наравне с рынком".

Бумаги Applied Digital обвалились на 22,3% после выхода мрачной финансовой отчетности за 2-й финквартал.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 4,43 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 3,17 к 1.

В S&P зафиксировано 16 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а в Nasdaq — 30 новых максимумов и 77 минимумов.