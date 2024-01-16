МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российские инвесторы на скачке курса доллара на Московской бирже во вторник могли потерять порядка 1 миллиарда долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро

Курсы валют к рублю в 17.06 мск вторника продемонстрировали резкие колебания, в частности евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля.

"Инвесторы на скачке курса доллара на 5 рублей вверх от текущих значений при обороте около 13 миллиардов рублей могли потерять во вторник порядка 1 миллиарда долларов с учётом потерь по юаню и евро, а также на валютных свопах, где также произошли мощные скачки", — отметил эксперт.

"Здесь возможны три варианта, которые были. Первый — ошибка трейдера или сбой торгового робота, второй — покупка относительно большого объема долларов в условиях низкой ликвидности рынка — или "благонамеренная", или с целью манипуляции рынком. Дальше каскадно сработали торговые роботы и произошли скачки в других валютах", — пояснил он.

Этот случай, вероятно, будет исследовать Банк России на предмет выявления попытки манипулирования рынком, обращает внимание Осадчий.