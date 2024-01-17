МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в начале торгов резко снизились, сообщает Reuters. Новые комментарии представителей ЕЦБ, сделанные в ключе жесткой политики, стали сдерживающим фактором для прогнозов снижения ставок. Неблагоприятные данные по экономике Китая еще больше омрачили настрой инвесторов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 1,2%, достигнув минимума более чем за месяц.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что центробанк находится на пути к возвращению инфляции на целевой уровень 2%, но победа еще не одержана. Глава центробанка Нидердандов Класс Кнот отметил, что рынки при прогнозах смягчения политики слишком забегают вперед.

Трейдеры перенесли прогнозируемый срок снижения ставок с марта на апрель, хотя все еще считают, что в сумме они будут снижены в этом году примерно на 150 базисных пунктов.

Тем временем, как показали данные, рост экономики Китая в 4-м квартале не оправдал ожидания, из-за чего инвесторы стали еще больше избегать рисков.

Акции компаний из сферы предметов роскоши LVMH и Kering, подверженных влиянию Китая, снизились на 1,6% и 2,0% соответственно.

Акции платежной компании Worldline повысились на 2,6% после сообщения Reuters о том, что она рассматривает варианты завоевания доверия акционеров и предотвращения враждебного поглощения.