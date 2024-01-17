МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Использование криптовалюты позволило усилить экономический суверенитет России и гармонизировать внешнеэкономическую деятельность после санкций и отключения от SWIFT, уверен директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Индекс страха и жадности криптовалют вернулся к “нейтральным” уровням

Использование криптовалюты позволило усилить экономический суверенитет России и гармонизировать внешнеэкономическую деятельность после санкций и отключения от SWIFT. Уже в первой половине 2022 года малый и средний бизнес начали активно использовать цифровые расчеты для проведения международных расчетов.

Ожидаемое введение майнинга в правовое поле повысит конкурентоспособность России на международных рынках и значительно нивелирует санкционные ограничения в финансовых расчетах. "По сути, майнинг и расчеты в цифровой валюте наряду с прочими мерами помогли российской экономике избежать шока в 2022 и 2023 годах", — считает Безделов.

В 2023 году субъекты майнинговой отрасли достигли единого мнения с регуляторами о необходимости введения майнинга и использования произведенной криптовалюты во внешнеторговых расчетах в правовое поле на законодательном уровне. Объем внешнеэкономической деятельности в криптовалюте, по оценкам Ассоциации промышленного майнинга, к 2025 году может находиться в пределах от 240 млрд рублей до 300 млрд рублей.