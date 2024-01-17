МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в среду в Чикаго упали к 2-летнему минимуму. Инвесторы пытаются оценить неоднозначные прогнозы урожая сои в Южной Америке. Между тем пшеница выросла в цене с 7-недельного минимума на фоне ряда импортных тендеров, сигнализирующих о повышении спроса на международном рынке, передает Reuters.

Котировки кукурузы упали к достигнутому в пятницу 3-летнему минимуму ввиду ожиданий обильного мирового предложения.

По состоянию на 12.44 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,7%, до 12,18 1/4 доллара за бушель. Котировки приблизились к достигнутому в пятницу 2-летнему минимуму 12,03 доллара за бушель.

Дожди в Южной Америке улучшили перспективы урожая сои и кукурузы. Между тем аналитики по-прежнему понижают прогнозы урожая в Бразилии в связи с нанесенным ранее засухой ущербом.

Между тем Минсельхоз США в пятницу повысил оценки урожайности и производства сои и кукурузы в стране.

"Ожидания крупного урожая в Южной Америке привели к сильному падению цен", — отметил Оле Хоуэ из IKON Commodities.

По его словам, снижение котировок было чрезмерным.

По словам аналитика зерновой биржи Росарио, прогнозы урожая сои и кукурузы в Аргентине, вероятно, продолжат повышаться. В настоящее время ожидается, что урожай сои в Аргентине составит 52 млн тонн, а кукурузы — 59 млн тонн.

Оценки урожая в Бразилии также стали более оптимистичными после завершения периода засухи. Между тем во вторник ассоциация трейдеров опубликовала прогноз, согласно которому урожай сои в Бразилии составит 135 млн тонн, тогда как оценка правительства предполагает, что он достигнет 155 млн тонн.

Согласно опубликованным во вторник данным, объем переработки сои в США в декабре достиг рекордного максимума. На фоне этих данных котировки сои на CBOT завершили сессию вторника с повышением. Между тем, по словам аналитиков, над котировками по-прежнему довлеют ожидания обильного предложения и сомнения в устойчивости китайского спроса.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT торговались с понижением на 0,5%, до 4,41 1/2 доллара за бушель, приблизившись к достигнутому в пятницу 3-летнему минимуму 4,41 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT подорожали на 0,2%, до 5,83 доллара за бушель.

Трейдеры ожидают высокого спроса на пшеницу после ряда тендеров, в том числе, проведенного во вторник Алжиром, в результате которого этой страной было приобретено до 900 000 тонн пшеницы. Между тем обильное предложение из России ограничивает потенциал роста цен.

Рост доллара и снижение нефтяных цен, а также сомнения в устойчивости экономики способствуют ухудшению настроений инвесторов и довлеют над котировками зерновых и сои.