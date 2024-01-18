МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на индекс Nasdaq, ориентированный на технологический сектор, повышаются при поддержке акций поставщиков чипов, рост которых стимулировал оптимистичный отчет TSMC. В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Тем временем рынок стал с осторожностью прогнозировать сроки снижения процентных ставок, передает Reuters.

На премаркете рост среди поставщиков чипов возглавляют АДР Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), прибавившие 4,9%. Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников отчитался о высокой квартальной прибыли и сделал прогноз относительно роста выручки более чем на 20% на фоне спроса на чипы для ИИ.

Акции Nvidia, Microchip Technology и Intel прибавляют 0,2%-3,5%.

S&P 500 в среду снизился по итогам второй сессии подряд, еще больше отдалившись от внутридневного максимума, достигнутого в 2022 году. Показатель розничных продаж за декабрь в США оказался высоким, а представители центробанка продолжают отговаривать инвесторов от высоких ожиданий относительно скорого начала снижений ставок.

ФРС пытается найти сложный баланс между контролем над инфляцией и предотвращением замедления роста. Как показала "Бежевая книга", дающая представление о состоянии экономики США, экономическая активность с декабря по начало января почти не изменилась.

Согласно FedWatch от CME Group, участники денежного рынка предполагают 60%-ную вероятность снижения ставок в марте на 25 б. п., тогда как месяц назад оценивали эту вероятность более чем в 80%.

Инвесторы также будут обдумывать высказывания главы ФРС-Атланта Рафаэля Бостика, который в этом году имеет право голоса, в поисках ориентиров для прогнозирования сроков снижения ставок.

В 13.30 по Гринвичу должный выйти данные по закладкам новых домов в декабре. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что было начато строительство 1,42 млн новых домов против 1,56 млн месяцем ранее.

Кроме того, ожидаются данные по заявкам на пособия по безработице за неделю. Эти данные могут пролить свет на состояние рынка труда.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 10 пунктов, или 0,03%, e-mini на S&P 500 повысились на 2,5 пункта, или 0,05%, а e-mini на Nasdaq 100 прибавили 47,75 пункта, или 0,28%.

Акции Birkenstock на фоне небольших объемов торгов выросли на 3,0%. Продажи этого немецкого производителя обуви превзошли ожидания, и он сделал прогноз годовой выручки, превысивший оценки.

До открытия торгов ожидаются отчеты Truist Financial, M&T Bank Corp и KeyCorp.

Акции таких гигантов, как Microsoft, Tesla и Meta Platforms*, прибавляют от 0,03% до 1,1% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

Акции Spirit Airlines просели на 4,2%. Суд заблокировал запланированное слияние авиакомпании с конкурентом JetBlue Airways.

Акции Discover Financial Services упали на 11,2% после того, как кредитор сообщил о снижении прибыли в 4-м квартале на 62%. Он сделал дополнительные резервы для покрытия кредитов, которые в сложных экономических условиях могут стать проблемными.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.