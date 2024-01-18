МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Котировки меди в четверг колеблются около 6-недельного минимума на фоне неопределенности относительно снижения процентных ставок и неоднородного восстановления экономики Китая, крупнейшего в мире потребителя цветных металлов, сообщает Reuters.

По состоянию на 12.09 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,1%, до 8279 доллара за тонну. В среду котировки упали к минимуму с 7 декабря 8258 долларов за тонну.

Цены на медь могут завершить с понижением четвертую неделю подряд.

"В конце 2023 года наблюдались бычьи настроения, а рынок учитывал в ценах ожидания снижения процентных ставок", — отметил Дэн Смит из Metal Trading.

"В начале этого года наблюдается ослабление этих ожиданий. Инфляция в США и Великобритании по-прежнему высокая, а данные Китая также не обнадеживают", — добавил он.

Согласно опубликованным в среду данным, экономический рост Китая оказался слабее, чем ожидалось, а продажи недвижимости продолжили снижаться.

"Рынок недвижимости Китая значительно тормозит экономический рост, однако он не оказывает столь сильного давления на спрос на цветные металлы", — сказал Смит.

Импорт алюминия в Китай в 2023 году увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом, до 3,1 млн тонн, благодаря высокому спросу.

На момент написания статьи алюминий торговался с понижением на 0,14%, по 2175,5 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии котировки упали к минимуму с 14 декабря 2173,50 доллара за тонну.

Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, с 14 декабря увеличились на 25%. Это сигнализирует о достаточном предложении металла, широко используемого в строительном и транспортном секторах.

Индекс доллара отступил от 30-дневного максимума, что оказывает некоторую поддержку котировкам цветных металлов. Ослабление доллара делает металлы более дешевыми для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на цинк на LME снизились в цене на 0,7%, до 2448,50 доллара за тонну, никель подорожал на 0,4%, до 16 135 долларов за тонну, олово выросло в цене на 0,5%, до 25 360 долларов за тонну, а свинец подешевел на 0,4% до 2056,50 доллара за тонну.