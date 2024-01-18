МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Доллар США в четверг торгуется около максимума за пять недель против других основных валют. Как сообщает Reuters, вышедшие накануне данные по розничным продажам укрепили предположения о том, что Федеральная резервная система не будет спешить с понижением процентных ставок.

Индекс доллара стабилизировался у отметки 103,34 в ходе европейской сессии, отступив от достигнутого в среду максимума с 13 декабря 103,69.

Индикатор FedWatch показывает, что трейдеры понизили оценку вероятности смягчения политики ФРС в марте до 61% с более 65% во вторник.

Вместе с тем рынок по-прежнему учитывает в котировках понижение ключевой ставки ФРС примерно на 145 базисных пунктов до конца года, хотя представители центрального банка, включая одного из управляющих Кристофера Уоллера, на этой неделе сигнализировали, что ожидания быстрого смягчения условий финансирования чрезмерны.

"Экономические данные США были противоречивы последнее время, однако вчера (в среду) мы получили очень сильный отчет по розничным продажам, указывающий на то, что слишком агрессивного понижения процентных ставок не потребуется", — говорит главный аналитик Nordea Нилс Кристенсен.

"Ослабление ожиданий понижения ставок (ФРС) и нежелание инвесторов идти на риски оказывают поддержку доллару", — отмечает он.

Пара доллар США/японская иена в среду впервые с конца ноября поднималась до 148,525. На момент написания статьи она торговалась с понижением на 0,2% от уровня закрытия предыдущего дня, по 147,895. В конце прошлой недели пара опускалась до 144,35.

Инвесторы поумерили ожидания ужесточения политики Банка Японии в январе после разрушительного землетрясения. Очередное заседание центрального банка пройдет в понедельник и во вторник на следующей неделе.

Аналитик Mizuho Securities Соки Омори полагает, что в ближайшее время пара доллар США/японская иена будет торговаться между 145 и 150, вернувшись к уровням середины ноября.

По его словам, если Банк Японии на следующей неделе опять подаст сигналы о склонности к мягкой политике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на заседании в конце января выскажется в духе Уоллера, к началу февраля пара может прорвать верх уровень 150.

"Руководители Банка Японии в любой момент могут начать вербальные интервенции", чтобы замедлить ослабление иены, говорит Омори.

Пара евро/доллар США торговалась без значительных изменений, по 1,0880. Опубликованные в четверг протоколы декабрьского заседания Европейского центрального банка не содержали никаких намеков на возможные сроки начала понижения процентных ставок.

В среду пара восстановилась от минимума за пять недель 1,08445 при поддержке заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард, сказавшей в интервью Bloomberg, что, вероятно, большинство членов Совета управляющих поддержат понижение ставок летом, а не весной, как ожидали рынки.

Пара британский фунт/доллар США также торговалась почти без изменений, по 1,2676. В среду она сильно выросла на данных, неожиданно показавших ускорение инфляции в Великобритании в декабре. Эти данные усилили ожидания того, что Банк Англии будет понижать ставки медленнее, чем другие ключевые центральные банки.

В среду фунт замедлил рост индекса доллара, укрепившись на 0,3% после снижения на трех предыдущих сессиях.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 0,6566, восстановив понесенные ранее потери. В ходе сессии пара опускалась на 0,4%, до 0,65255, отреагировав на данные, неожиданно показавшие, что число занятых в Австралии в декабре сократилось. Этот отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что процентные ставки в Австралии достигли пика.

Старший аналитик City Index Мэтт Симпсон отмечает, что у пары явно есть техническая поддержка около 0,6520, которой опасаются инвесторы, ставящие на понижение австралийской валюты.

"При этом отчет по занятости не дает поводов открывать длинные позиции по австралийскому доллару, — добавляет он. — Это означает, что его дальнейшая динамика зависит от ожидаемой политики ФРС и, соответственно, от доллара США".