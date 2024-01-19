МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Нефтяные котировки поднялись в пятницу и нацелены на рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и перебои в поставках нефти в результате сильных морозов в США перевесили воздействие опасений по поводу темпов активности в Китае и роста мировой экономики.

К 09.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 26 центов или на 0,3%, до 79,36 доллара за баррель, а котировки WTI поднялись на 20 центов, до 74,28 доллара за баррель.

"Цены на нефть остаются чувствительными к событиям на Ближнем Востоке, но в последние две недели нефтяной рынок остается достаточно сбалансированным", — сказал аналитик OANDA Крейг Эроам.

"Перебои в снабжении по-прежнему являются повышательным риском, но есть и понижательные риски, в том числе — перспективы мировой экономики", — добавил он.

Вероятно, по итогам недели нефть WTI подорожает примерно на 2%, а нефть Brent примерно на 1%. Цены на обе эти марки выросли в четверг, когда Международное энергетическое агентство (IEA), повысило прогноз спроса на нефть на мировом рынке в 2024 году.