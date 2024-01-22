МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы умерили ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС США в конце марта, а подъем на рынках акций оказал дополнительное негативное влияние на этот драгметалл, являющийся активом-убежищем.

По состоянию на 14.47 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,4% до 2021,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,3%, до 2023,00 доллара за унцию.

Как отмечает старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф, основными факторами, ограничивающими интерес инвесторов к покупке золота и серебра, стали распродажа, связанная с техническими факторами, и ралли на рынках акций.

"В последнее время экономические данные, поступающие из США, улучшились, а значит, ФРС, возможно, придется отложить снижение процентных ставок на более долгий срок ", — считает он.

Повышенные процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом.

На предыдущей неделе цены на золото упали примерно на 1%, и это стало самым значительным недельным падением за последние шесть недель. Представители ФРС заявили, что для оценки дальнейших перспектив процентных ставок нужно получить больше данных по инфляции, но начало смягчения все же произойдет ориентировочно в 3-м квартале 2024 года.

Согласно данным CME Fed Watch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС в марте в 43,5%. В начале прошлой недели эта вероятность оценивалась более чем в 70%.

В центре внимания инвесторов находятся предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) США, который будет представлен в среду, данные по ВВП США за 4-й квартал 2023 года, публикация которых намечена на четверг, и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), выход которого состоится в пятницу. Инвесторы будут изучать данные в поисках ориентиров для оценки курса процентных ставок.

Серебро на рынке спот подешевело на 2,4%, до 22,06 доллара за унцию, платина прибавила в цене 0,2% и торговалась по 900,88 доллара, а палладий упал на 1,3%, до 933,99 доллара.

В UBS полагают, что в 2024 году на мировом рынке платины второй год подряд может образоваться дефицит предложения, теперь он составит 300 000 унций. В основном причиной будет замена платины на палладий в автомобильных каталитических нейтрализаторах.