МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник торгуется почти без изменений либо с незначительным понижением против корзины других основных валют в преддверии решений по денежно-кредитной политики центральных банков Японии и еврозоны, которые могут определить вероятное направление американской валюты в этом году, сообщает Reuters.

Японская иена отступила от достигнутого в пятницу одномесячного минимума 148,80 иены за доллар США и поднималась до отметки 147,61, в то время как Банк Японии начал свое двухдневное заседание, которое завершится во вторник. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с понижением на 0,2%, по 147,83.

Разрушительное новогоднее землетрясение в Японии и комментарии представителей центрального банка, свидетельствующие о его приверженности сохранению чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики, почти полностью исключили вероятность того, что по итогам текущего заседания Банк Японии откажется от отрицательных процентных ставок.

Одним из факторов, оказывающих поддержку японской иене, является истечение на этой неделе сроков действия большого количества валютных опционов и хеджирование этих контрактов, отмечают трейдеры.

Как показывают данные LSEG, хотя большинство истекающих в период с понедельника по четверг опционов с ценой исполнения 147,15-148,10 иены за доллар и являются небольшими, совокупная сумма по таким контрактам составляет около 2,6 млрд долларов.

Европейский центральный банк на этой неделе также проведет свое заседание. Ожидается, что он оставит ставки без изменений, на уровне 4%, так как представители ЕЦБ говорят, что время для их снижения пока не пришло. Инвесторы сфокусируются на сопутствующем заявлении ЕЦБ и пресс-конференции президента Кристин Лагард.

На момент написания статьи пара евро/доллар США снизилась на 0,1% до 1,0887.

Индекс доллара на момент написания статьи составлял 103,23.

В январе доллар укрепился наиболее сильно среди валют развитых рынков, с начала года его рост составил примерно 1,8%.

Тем не менее, его ралли было неровным, так как инвесторы пытались понять, когда ФРС начнет понижать ставки.

Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что экономическая активность в США остается сильной, несмотря на то, что процентные ставки находятся на самом высоком уровне за десятилетия. Это вынудило рынки умерить ожидания относительно начала снижения процентных ставок ФРС уже в марте.

Котировки фьючерсов показывают, что трейдеры теперь ожидают начала понижения стоимости заимствований в марте с вероятностью примерно в 40%, против 80% одну-полторы недели назад. Трейдеры на рынке фьючерсов прогнозируют пять снижения по 25 б.п. каждое. Две недели назад они прогнозировали шесть снижений.