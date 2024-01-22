МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Доходность казначейских облигаций США снижается, передает Reuters. Инвесторы воспользовались недавним снижением цен на облигации, чтобы выйти на этот рынок в преддверии выхода экономических данных, ожидающихся на этой неделе. Эти данные могут пролить свет на дальнейший курс процентных ставок.

Том ди Галома, управляющий директор и один из директоров по мировым ставкам в BTIG, отметил, что казначейские облигации в том числе следуют за динамикой европейских бумаг.

"Из-за этого у нас небольшой спад, — пояснил он. — Доходность казначейских облигаций США начала снижаться, и, думаю, это в действительности обусловлено снижением ставок облигаций в Европе".

В конце прошлого года облигации США сильно выросли, а на прошлой неделе резко выросла их доходность. Тогда представители центробанка высказались вразрез с прогнозами рынка относительно того, что ФРС начнет снижать процентные ставки, как только замедлится инфляция.

На прошлой неделе вышел ряд экономических данных, указавших на устойчивость экономической активности, несмотря на высокие процентные ставки. Это значит, что ФРС не обязательно перейдет к более мягкой политике.

По мнению Джонатана Мондилло, директора по североамериканскому рынку инструментов с фиксирвоанной доходностью в abrdn, сегодняшнее снижение ставок вызвано "коррекцией после динамики прошлой недели, когда наблюдался некоторый откат после ралли, которое шло в конце прошлого года".

"У портфельных управляющих есть средства для вложений и хорошие позиции в казначейских облигациях", — заметил он.

Доходность ключевых 10-летних казначейских облигаций снизилась на 6 б. п. до 4,091%, но все равно находится более чем на 20 б. п. выше уровня закрытия в последний торговый день 2023 года, составившего 3,86%.

Доходность 2-летних облигаций, более точно отражающая ожидания рынка относительно процентных ставок, сократилась на 3 б. п. до 4,376%.

У кривой, сравнивающей облигации с 2-летним и 10-летним сроком погашения, увеличилась инверсия, составляющая теперь 28,8 б. п. Перевернутая кривая наблюдается с июля 2022 года. При инверсии доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочной, и такая ситуация вызывает повышенное внимание инвесторов, поскольку с высокой долей вероятности предшествует рецессии.

Позднее на этой неделе инвесторы будут ждать данные по ВВП, а также по рынку труда и инфляции.

Министерство финансов США во вторник выставит на продажу 2-летние облигации на 60 млрд долларов, в среду — 5-летние облигации на 61 млрд долларов, а в четверг — 7-летние облигации на 41 млрд долларов.