МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доходность американских гособлигаций во вторник повышается, передает Reuters. Инвесторы требуют более значительную премию за риск покупки госдолга перед масштабным аукционом более краткосрочных бондов на сумму 162 млрд долларов, запланированным на эту неделю.

Министерство финансов США сегодня продаст 2-летние гособлигации стоимостью 60 млрд долларов, 5-летние бумаги стоимостью 61 млрд долларов в среду и 7-летние бумаги стоимостью 41 млрд долларов — в четверг.

В декабре Министерство финансов продало 2-летние гособлигации на сумму 57 млрд долларов, а в ноябре — на сумму 54 млрд долларов. Объемы аукционов растут, и на следующей неделе Министерство финансов США представит план с потребностями в финансировании на грядущий квартал, который привлечет повышенное внимание.

"Кто выступит покупателем всех этих казначейских облигаций?— задается вопросом Том Саймонс, экономист Jefferies по денежному рынку. — Справедливо будет сказать, что нас, вероятно, ждет некоторое сопротивление со стороны предложения до конца месяца".

По его словам, есть опасения, что Министерство финансов продолжит увеличивать объемы аукционов 2- и 5-летних бумаг каждый месяц на 3 млрд долларов.

"Мы ждем заявлений о рефинансировании и строим предположения насчет масштабов увеличения аукционов. Возможно, власти планируют очередной раунд расширения аукционов", — добавил Саймонс.

Доходность 2-летних гособлигаций США поднялась на 3,9 базисного пункта до 4,415%. Доходность 10-летних бумаг выросла на 4,2 б. п. до 4,136%.

Министерство выпустит общую оценку финансирования в следующий понедельник, а подробности о возможном увеличении аукционов — 31 января.

Как считает Вейл Хартман, аналитик BMO Capital Markets по ставкам в США, Министерство финансов, вероятно, увеличит объемы продаж гособлигаций со всеми сроками погашения, за исключением 20-летних бондов.

Оценка объемов рефинансирования Министерства финансов привлекает повышенное внимание с тех пор, как в июле после объявления властей о более высоких, чем ожидалось, потребностях в долге на 3-й квартал на рынках начались активные продажи облигаций.

У кривой, сравнивающей облигации с 2-летним и 10-летним сроком погашения, инверсия составила 28,3 б. п. Перевернутая кривая наблюдается с июля 2022 года. При инверсии доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочной, и такая ситуация вызывает повышенное внимание инвесторов, поскольку с высокой долей вероятности предшествует рецессии.

Доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 4,8 б. п. до 4,364%.

Ожидания по инфляции, заложенные в 5-летних казначейских бумагах с защитой от инфляции (TIPS), на момент написания статьи составили 2,252%.

Ожидания по инфляции в 10-летних TIPS составили 2,284%.