МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные американские индексы акций S&P 500 и Nasdaq придерживаются флэтовой линии, тогда как DJIA несет потери в свете снижения акций 3M. Как сообщило агентство Reuters, неоднородная отчетность ключевых промышленных компаний грозит подорвать недавнее ралли.

Акции 3M упали на 9,5%. Компания, пытающаяся преодолеть слабый спрос, сделала мрачный прогноз годовой прибыли. Акции поставщика двигателей General Electric снизились на 2,1% в свете пессимистичного прогноза квартальной прибыли.

Акции Johnson & Johnson потеряли 2,5%, хотя квартальные результаты компании оказались чуть выше, чем ожидалось.

Тем временем Verizon Communications сообщила, что ожидает высокую годовую прибыль, и отчиталась о самом большом квартальном притоке подписчиков почти за два года. В результате акции компании выросли на 4,8%.

Инвесторы сосредоточились на прогнозах прибыли американских компаний. Крупные американские банки, открывавшие сезон отчетности, сообщили о снижении прибыли, а в целом компании пока публикуют смешанные результаты.

"Многие из этих компаний, которые довольно хорошо провели квартал, сделали осторожные прогнозы…так что это влияет на мнение инвесторов относительно того, стоит ли им оставаться на этом рынке", — отметил Роберт Павлик, старший портфельный управляющий в Dakota Wealth.

По данным LSEG на пятницу, у 86,6% компаний из S&P 500, уже опубликовавших отчеты, прибыль превзошла ожидания, тогда как неделей ранее таких компаний было 93,1%.

В понедельник S&P 500 обновил исторический внутридневной максимум и закончил вторую сессию подряд на рекордно высоком уровне, продолжив бычий тренд при поддержке акций технологических гигантов и поставщиков чипов.

Индекс "голубых фишек" DJIA в понедельник также впервые преодолел отметку 38 000 пунктов, повысившись по итогам третьей сессии подряд.

На этой неделе выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE) — показатель инфляции, который предпочитает ФРС, — а также индикаторы деловой активности PMI и первая оценка ВВП за 4-й квартал. Эти данные станут ключевыми факторами для ФРС на заседании 31 января.

В начале 2024 года импульс фондового рынка США ослаб под давлением неоднозначных данных по инфляции и сигналов руководителей ФРС о малой вероятности понижения процентных ставок в марте.

Индикатор FedWatch показывает, что теперь трейдеры ожидают понижения ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов в мае с вероятностью 84%, тогда как ранее прогнозировали ее снижение в марте.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average снизился на 78,55 пункта, или 0,21%, до 37 923,26 пункта, S&P 500 вырос на 4,05 пункта, или 0,08%, до 4854,48 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 21,07 пункта, или 0,14%, до 15 381,35 пункта.

Из 11 секторов S&P 500 повышаются 8. Лидируют акции коммуникационного сектора, прибавляющие 0,7%.

Акции застройщика D.R. Horton упали на 7,3% на фоне не оправдавшей ожидания прибыли за 1-й квартал. Прибыль производителя потребительских товаров Procter & Gamble во 2-м квартале превзошла ожидания, и его акции растут на 4,8%.

Акции RTX подскочили на 8,1% в свете 10%-ного роста выручки в 4-м квартале. Акции United Airlines повысились на 8,3% после выхода оптимистичного прогноза на год.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,95 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,78 к 1.

В S&P зафиксировано 22 новых 52-недельных максимума и 1 новый минимум, а в составе Nasdaq — 63 максимума и 37 минимумов.