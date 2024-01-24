МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Майнинговая отрасль в случае введения взвешенного регулирования может после 2025 года приносить в бюджет налогов на 50 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, развитие технологий заметно укрепит позиции России в начавшейся битве с США и Китаем за мировое лидерство в этой области, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

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"Если будет введено взвешенное регулирование отрасли, после 2025 года она будет приносить в бюджет ежегодно налогов на 50 миллиардов рублей. "При этом чистая криптовалютная ликвидность для внешнеторговых расчетов составит 240-300 миллиардов рублей в эквиваленте", — отметил он.

По оценкам АПМ, сегодня Россия уверенно занимает второе место в мире по добыче криптовалюты. За счет этого в том числе не был остановлен импорт в условиях санкционного давления. Сейчас начался передел рынка, в котором участвуют три страны: Россия, США и Китай. Развитие энергоемких-блокчейн вычислений и сферы больших данных существенно укрепит позиции России в ближайшие десятилетия.

По оценке Безделова, объем рынка майнинга в России на сегодняшний день составляет около 2,5 ГВт потребляемой электрической мощности и потенциально может вырасти до 5,5 ГВт. При этом развитие легального майнинга сталкивается с серьезными инфраструктурными ограничениями. В частности, обсуждается идея повышения тарифов на электроэнергию для промышленного майнинга, по которой между ведомствами и профильными ассоциациями пока нет согласия.