МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в среду повышаются. Акции Netflix резко дорожают после того, как компания отчиталась о рекордном росте числа подписчиков за 4-й квартал, а благоприятная отчетность ASML стимулировала подъем в полупроводниковом секторе, передает Reuters.

Акции Netflix на премаркете подскочили на 9,6%. Приток новых подписчиков в 4-м квартале сильно превзошел оценки благодаря выпуску новых популярных сериалов.

"Оригинальный контент лучше удерживает пользователей и является серьезным оружием в войне стриминговых сервисов, — указывает старший аналитик Hargreaves Lansdown по акциям Софи Лунд-Йейтс. — Он обходится недешево и ударит по годовому бюджету Netflix на контент, однако эти инвестиции позволяют компании сохранять лидерство".

Акции Roku и Paramount Global подорожали на 3% и 1,5% соответственно.

Тем временем бумаги AT&T упали на 3,1%. Годовой прогноз прибыли компании недотянул до ожиданий. Бумаги DuPont De Nemours обвалились на 11% — производитель материалов и химикатов ожидает убыток за 4-й квартал после прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Во вторник S&P 500 закрылся на рекордном максимуме третью сессию подряд, продлив ралли в рамках бычьего рынка, подтвержденного в пятницу.

Согласно LSEG, отношение цены к прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев у S&P 500 составляет около 20х, что гораздо выше долгосрочного среднего значения — 16х. Отчетность "великолепной семерки" рыночных тяжеловесов покажет, оправданы ли такие высокие оценки и продолжится ли ралли на Уолл-стрит.

Tesla представит отчетностью после завершения торгов в среду, а Intel — в четверг.

Акции тяжеловесов Microsoft, Amazon.com и Meta Platforms* подорожали примерно на 1% на фоне снижения доходности американских гособлигаций.

Бумаги Tesla подорожали на 1,5%. Согласно сообщению Reuters, компания проинформировала поставщиков о желании начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года.

Бумаги американских полупроводниковых компаний Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel добавили 1,4%-2,2% после того, как европейский производитель оборудования для производства микросхем ASML Holding отчитался о более высоких, чем ожидалось, результатах и заказах за 4-й квартал.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA поднялись на 90 пунктов, или 0,24%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 21,5 пункта, или 0,44%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 121,25 пункта, или 0,69%.

Внимание сегодня также привлечет предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) от S&P Global за январь.

Устойчивость экономики США и высказывания представителей ФРС против преждевременного снижения ставок вынудили инвесторов пересмотреть ожидания касательно сроков понижения ставок центробанка. Согласно инструменту FedWatch, трейдеры в 88% оценивают снижение ставки в мае, тогда как ранее прогнозировали первое понижение уже в марте.

Акции Cloudflare, Snowflake и ServiceNow подорожали более чем на 2%. Немецкий разработчик облачного ПО SAP представил благоприятный годовой прогноз роста выручки.

Между тем акции Texas Instruments упали на 3,5%. Производитель микросхем представил прогнозы выручки и прибыли на 1-й квартал, которые оказались ниже рыночных оценок.

Акции китайских компаний Alibaba, Bilibili и Li Auto на американских биржах прибавили 1,9%-3,2%. Народный банк Китая заявил о снижении в начале февраля резервных требований для банков, призванное поддержать экономику и фондовые рынки.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская