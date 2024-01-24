МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Доллар в среду снижается, в то время как японская иена резко выросла, так как инвесторы с большей уверенностью ожидают, что в ближайшие месяцы Банк Японии начнет сворачивать стимулирование экономики, сообщает Reuters. Евро, британский фунт и юань также укрепили позиции.

На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась со снижением на 0,69%, по 147,36. Иена следует за доходностью государственных облигаций Японии, которая поднялась до шестинедельных максимумов, после того как во вторник управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что вероятность стабилизации инфляции на целевом уровне постепенно растет. Это укрепило надежды на то, что центробанк страны вскоре может отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

"Заявления Уэды немного усилили уверенность рынка в том, что выход из текущей политики может начаться в апреле", — сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

Дополнительную поддержку иене оказали сильные данные по экспорту из Японии.

Пара евро / доллар США поднялась на 0,36%, до 1,0893, а во вторник она опустилась на 0,27%.

Рост евро начался после выхода данных, показавших, что в январе спад деловой активности в еврозоне немного замедлился, хотя экономика и остается вялой.

Индекс доллара к моменту написания статьи отступил от уровня закрытия вторника на 0,35%, до 103,14, после роста на 0,26% на двух предыдущих сессиях.

С начала года индекс укрепился примерно на 1,8%, так как на фоне превосходящих прогнозы данных инвесторы умерили ожидания понижения ключевой процентной ставки ФРС в этом году.

По мнению Франческо Песоле, валютного аналитика ING, заявление центробанка Китая о снижении в начале февраля резервных требований для банков, призванное поддержать кредитование и экономику, также стало подспорьем для евро.

"Еврозона сильно зависит от Китая, поэтому динамика евро обычно тесно коррелирует с происходящими там событиями", — пояснил Песоле.

После этого заявления континентальный юань укрепился, пара доллар/юань снизилась до минимума почти за две недели 7,155.

Британский фунт также укрепился. Его поддержали данные, показавшие ускорение роста активности в сфере услуг Великобритании в январе, которые вынудили трейдеров еще больше умерить ожидания снижения ставок Банка Англии в этом году.

Пара британский фунт / доллар США на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,39%, по 1,2735. Евро снизился против британского фунта до минимума с начала сентября на уровне 85,36 пенcа за евро, в то время как инвесторы анализировали расходящиеся экономические данные.

"Участники рынка не готовы учитывать в котировках дополнительное смягчение политики Банка Англии", — добавил Песоле.

Как сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан, в целом на валютных рынках за последнюю неделю мало что поменялось.

"Индекс доллара почти не меняется с прошлой среды, добавил он. — Во многом он отражает динамику доходности облигаций США… Рынки ждут новых катализаторов".

Внимание инвесторов будет направлено на итоговое заявление ЕЦБ в четверг, которое может содержать намеки на возможные сроки снижения процентных ставок еврозоны. ФРС озвучит решение о ставках на следующей неделе в среду, а Банк Англии — в четверг.

В 17.45 по Гринвичу сегодня будут опубликованы предварительные индексы PMI в США и оглашено решение Банка Канады по процентным ставкам.

По данным LSEG, рынок фьючерсов оценивал вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в марте примерно в 52%. Это больше, чем во вторник, но намного меньше, чем около двух недель назад, когда инвесторы оценивали такую вероятность в 80%.

Доходность гособлигаций США немного опустилась после роста накануне. Европейские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США повышались благодаря улучшенному настрою после новых стимулов в Китае.