МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне достигли максимума за три недели в свете усилившихся надежд на дополнительные меры стимулирования в Китае, лидирующем в мире по потреблению металлов, сообщило агентство Reuters. Ранее в среду центральный банк КНР снизил требования к банковским резервам.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME в ходе официальных голосовых торгов подорожали на 1,7%, до 8551 доллара за тонну. Ранее они достигли максимума со 2 января, поднявшись выше уровня сопротивления — скользящей средней за 21 день, проходящей на отметке 8443 доллара.

"Котировки цветных металлов выросли, когда Пекин заявил о намерении снизить требования к банковским резервам. Надежды на дополнительные меры стимулирования также обеспечили поддержку ценам", — сказала Эва Манти из ING.

Доллар США снизился, а значит, цветные металлы стали более доступны для держателей иных валют. Данные LME же указали на сокращение запасов меди на биржевых складах, и это стало дополнительным позитивным фактором для котировок.

Алюминий на LME в ходе официальной сессии торговался с повышением на 0,7%, по 2243 долларов за тонну, ранее достигнув максимума с 8 января на отметке 2268 долларов. Причиной этого стали разговоры о том, что ЕС может ввести санкции в отношении импорта алюминия из России, крупного поставщика этого металла.

Как во вторник рассказал Reuters польский чиновник, Польша и страны Балтии призвали ЕС ввести запрет на российский алюминий и СПГ по причине российско-украинского конфликта.

"Это может заставить LME вновь открыть вопрос о необходимости запрета поставок российского металла на биржевые склады", — добавила Манти.

Доля алюминия российского происхождения на складах LME в декабре составляла 90,4% от общего объема запасов этого металла.

Цинк на LME вырос в цене на 2,1% до 2572 долларов за тонну, свинец стабилизировался на уровне 2167,5 доллара за тонну, олово прибавило 0,9% до 26 470 долларов, а никель торговался с повышением на 0,7%, по 16 425 долларов.

Краткосрочное предложение свинца на LME сокращается. Об этом свидетельствует снижение дисконта, с котором торгуются расчетные фьючерсы в сравнении с трехмесячными контрактами, на закрытии рынка во вторник до 0,9 доллара за тонну. Неделей ранее дисконт составлял 33,5 доллара.