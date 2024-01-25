МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фондовый индекс Nikkei Stock Average в четверг закрылся без изменений, на уровне 36 236,47. Как сообщает Reuters, рост акций производителей полупроводниковых устройств помог компенсировать снижение акций технологических и фармацевтических компаний.

Акции Lasertec выросли на 4,1% а Nomura Holdings — на 2,3%, в то время как бумаги Recruit Holdings упали в цене на 3,0%, а Chugai Pharmaceutical — на 2,1%.

Индекс Topix вырос в четверг на 0,1%, до 2 531,92.

Позднее в четверг инвесторы ждут решения ЕЦБ, а также экономических данных США.

Доходность десятилетних облигаций Японии выросла на три базисных пункта, до 0,745%.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 147,83.