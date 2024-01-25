Японский индекс Nikkei закрылся без изменений
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фондовый индекс Nikkei Stock Average в четверг закрылся без изменений, на уровне 36 236,47. Как сообщает Reuters, рост акций производителей полупроводниковых устройств помог компенсировать снижение акций технологических и фармацевтических компаний.
Акции Lasertec выросли на 4,1% а Nomura Holdings — на 2,3%, в то время как бумаги Recruit Holdings упали в цене на 3,0%, а Chugai Pharmaceutical — на 2,1%.
Индекс Topix вырос в четверг на 0,1%, до 2 531,92.
Позднее в четверг инвесторы ждут решения ЕЦБ, а также экономических данных США.
Доходность десятилетних облигаций Японии выросла на три базисных пункта, до 0,745%.
Пара доллар США/японская иена торговалась по 147,83.
https://1prime.ru/Financial_market/20240125/842885931.html