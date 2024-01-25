МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В четверг доллар США торгуется устойчиво, оставаясь около максимума за шесть недель, сообщает Reuters. Инвесторы ждут отчета по ВВП США, который будет опубликован позднее в течение торгового дня, а также других выходящих на этой неделе данных, которые могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Евро немного ослаб перед оглашением в четверг решения ЕЦБ.

К моменту написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия среды на 0,06%, до 103,35, оставшись недалеко от достигнутого во вторник максимума за шесть недель 103,82. Перед запланированным на следующую неделю заседанием ФРС трейдеры консолидируют позиции.

По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, в 4-м квартале в годовом исчислении экономика США выросла на 2%, при этом разброс оценок находился в диапазоне 0,8%-2,8%.

Даже если рост достиг верхнего предела диапазона, это будет означать его замедление по сравнению с 3-м кварталом, когда ВВП увеличился на 4,9%.

Вместе с тем отчет, по всей видимости, покажет, что в прошлом году американская экономика избежала рецессии, а вероятное замедление инфляции в 4-м квартале поддержит ожидания понижения ставок в первом полугодии.

"Доллар привязан к ожидаемой инвесторами траектории процентных ставок, и я не думаю, что это скоро изменится", — сказал аналитик InTouch Capital Markets Киран Уильямс.

В этом месяце индекс доллара вырос примерно на 2%, так как трейдеры существенно умерили ожидания скорого и значительного понижения ключевой процентной ставки ФРС, после того как руководители центрального банка поставили под сомнение их оценки динамики смягчения условий финансирования, а также после выхода данных, подтвердивших устойчивость экономики США.

Индикатор FedWatch показывает, что инвесторы с вероятностью 43% ожидают понижения ключевой ставки ФРС в марте. Месяц назад они оценивали такую вероятность в 88%. Они также ожидают, что в этом году ключевая ставка будет понижена в общей сложности на 134 базисных пункта, а не на 160, как считали в конце прошлого года.

В пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

По мнению большинства аналитиков и участников рынка, на следующей неделе ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений, но в заявлениях ее главы Джерома Пауэлла могут быть сигналы о перспективах ставок.

Перед оглашением решения ЕЦБ пара евро/доллар США немного ослабла и торговалась по 1,0877. Ожидается, что банк оставит ставки на текущих уровнях.

Рынки учитывают в котировках понижение ключевой ставки ЕЦБ в этом году на 130 базисных пунктов.

В сентябре центральный банк закончил самый агрессивный в своей истории цикл ужесточения условий финансирования и упорно твердит, что даже обсуждение разворота политики преждевременно, пока инфляционное давление полностью не ликвидировано, а важные переговоры о зарплатах продолжаются.

Юань торговался устойчиво, после того как в среду Народный банк Китая объявил о существенном понижении уровня обязательных резервов для банков. Эта мера, которая высвободит около 140 млрд долларов в банковской системе, стала сильным сигналом о государственной поддержке экономики.

Оффшорный юань вырос против доллара США на 0,09%, пара торговалась по 7,1670. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,1607, а на момент написания статьи торговалась по 7,1620

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пекин намерен привлечь 278 млрд долларов для стабилизации фондового рынка.

Валюты Австралии и Новой Зеландии не смогли продолжить ралли, начавшееся ранее на этой неделе при поддержке новостей из Китая. Австралийский доллар торговался по 0,6575 доллара США, а новозеландский — по 0,61085.

Иена снизилась против доллара США на 0,18%, за доллар давали 147,77 иены. В среду она укрепилась на сигналах со стороны Банка Японии.

Глава центрального банка Кадзуо Уэда сказал во вторник, что вероятность стабилизации инфляции на целевом уровне постепенно растет, и это усилило ожидания отказа банка от крайне мягкой денежно-кредитной политики.