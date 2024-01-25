МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В четверг фондовый рынок Великобритании оказался под давлением, сообщило агентство Reuters. Акции IG Group и Wizz Air упали после выхода не оправдавших прогнозов отчетов, а бумаги Elementis подскочили на информации о вероятности ее покупки.

В 08.24 по Гринвичу индекс FTSE 100 находился на 0,2% ниже уровня закрытия среды, а FTSE 250 снизился на 0,3%.

Оба эти индекса закрылись в среду на максимальных более чем за неделю уровнях благодаря укреплению акций связанных с Китаем компаний. Пекин в среду объявил о новых мерах поддержки экономики и рынков.

Акции IG Group упали на 9,3%, Падение было самым глубоким с марта прошлого года. Его спровоцировал отчет компании, показавший снижение прибылей в первом полугодии в результате ухудшения условий рынка.

В то же время акции St. James Place потеряли 7,5% на информации о замедлении роста чистых поступлений на фоне ослабления склонности рынка к риску.

Бумаги Wizz Air снизились на 5,1%, после того как авиакомпания сообщила о превысивших прогноз операционных убытках. Проблемы компании связаны с проверкой двигателей, а также с отменой рейсов на Ближнем Востоке.

Акции Elementis подскочили на 8,2% после сообщения Reuters о том, что KPS Capital Partners рассматривала возможность покупки этой компании, но приостановила работу над сделкой.