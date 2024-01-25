МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара США. Инвесторы ждут выхода экономических данных США и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, передает Reuters.

По состоянию на 10.40 по Гринвичу золото на рынке спот повысилось в цене на 0,2%, до 2017,39 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 2018,10 доллара.

Индекс доллара снизился на 0,1%, и это сделало золото более привлекательным для инвесторов, использующих иные валюты.

Ожидания снижения процентных ставок немного ослабли по сравнению с началом года, когда они были довольно высоки, говорит Оле Хансен из Saxo Bank.

"Пока что золото находится вне фокуса внимания, так как рынку необходимы новые данные, чтобы оценить риск более серьезной коррекции и понять, сможет ли уровень 2000 долларов обеспечить поддержку котировкам в краткосрочной перспективе", — добавляет он.

Согласно инструменту CME FedWatch Tool, участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система по итогам заседания 30-31 января оставит процентные ставки без изменений. Кроме того, инвесторы пересмотрели вероятные сроки снижения ставок в сторону более позднего начала смягчения политики.

В 13.15 по Гринвичу станет известно решение ЕЦБ по процентным ставкам. Скорее всего, банк оставит политику без изменений. В центре внимания будет находиться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В 13.30 по Гринвичу будет представлена первая оценка роста ВВП США в 4-м квартале 2023 года. В пятницу же ожидается публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE). Эти данные могут прояснить дальнейшую траекторию процентных ставок ФРС.

Согласно вышедшим в среду данным, экономика США начала 2024 год с позитивной ноты: экономическая активность росла в январе, а инфляция начала замедляться.

Серебро на рынке спот подорожало на 1%, до 22,87 доллара за унцию, платина снизилась в цене на 0,1%, до 898,36 доллара, а палладий вырос на 0,1%, до 963,64 доллара.