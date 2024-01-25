МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в четверг демонстрировали разнонаправленную динамику. Как сообщает Reuters, обеспокоенность задержками в поставках СПГ оказывала поддержку котировкам, тогда как высокий уровень запасов, теплая погода и ограниченность спроса оказывали на них давление.

Согласно данным LSEG, по состоянию на 09.59 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подорожали на 0,39 евро, до 28,40 евро за мегаватт-час. Цена на мартовские контракты выросла на 0,20 евро, до 29,00 евро за мегаватт-час.

В Великобритании фьючерсы с поставкой на следующий день подешевели на 1 пенс, до 69,00 пенсов за терм.

Нападения хуситов на торговые суда в Красном море нарушают перевозку товаров и сырья в европейские страны.

Катар, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, проинформировал покупателей в Европе и некоторые британские терминалы, мощности которых использует для длительного хранения СПГ, о задержке или новых датах доставки. В Катаре приняли решение направлять суда в обход Красного моря, более протяженным маршрутом, сообщили Reuters два источника.

При этом Катар пока не сократил экспорт газа в Европу. Согласно данным Kpler, объем поставок будет превышать уровни ноября-декабря.

"Затяжное перекрытие маршрута с Ближнего Востока через Красное море представляет серьезную угрозу для поставок в Европу, хотя на ценах это отразится только тогда, когда текущие запасы газа будут в достаточной степени исчерпаны", — говорит вице-президент Rystad Energy Каушал Рамеш.

Газовые хранилища Европы заполнены на 73,6%, что превышает среднее пятилетнее значение для этого времени года, составляющее 69%.

В Rystad Energy отмечают, что в ближайшие недели средняя температура воздуха в Европе будет на 2,5 градуса по Цельсию превышать климатическую норму.

Углеродные кредиты торговались с повышением на 1,45 евро, по 64,37 евро за тонну.