МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы в четверг демонстрировали разнонаправленную динамику: фондовые рынки Китая росли на фоне восстановления доверия инвесторов, тогда как в других регионах индексы вели себя более сдержанно. Евро торговался уверенно против доллара США в преддверии заседания Европейского центрального банка, сообщает Reuters.

Китайские индексы сильно укрепились, причем Shanghai Composite повысился на 3%, что стало самым значительным однодневным ростом индикатора почти за два года. Этому способствовали осуществленные Пекином меры поддержки экономики и фондового рынка.

Однако роста китайского индекса оказалось недостаточно для того, чтобы MSCI All-World удержался на позитивной территории на фоне ослабления фондовых индексов Европы и стагнации фьючерсов на фондовые индексы США.

Ожидание решения ЕЦБ по процентным ставкам, которое станет известно позднее в четверг, оказывало давление на цены облигаций и обеспечило евро пространство для роста против доллара. В то же время волатильность на фондовом рынке оставалась ограниченной.

Отчетность компании Nokia превзошла ожидания, и акции этого финского производителя телекоммуникационного оборудования возглавили STOXX 600, но давление со стороны акций банковского сектора нивелировало это позитивное воздействие, из-за чего региональный индекс просел на 0,1%.

Акции компании Tesla упали на 6% после окончания биржевой сессии из-за разочаровывающей отчетности, и это ухудшило настроения инвесторов.

Инвесторы предполагают, что ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменений. В центре внимания участников рынка будут находиться заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которые должны прояснить перспективы процентных ставок.

Как ожидается, Лагард будет придерживаться такой же риторики, как и ее коллеги, которые старались развеять прочные ожидания рынка относительно нескольких последовательных агрессивных снижений процентных ставок.

"Ключевым моментом является то, что довольно активное уменьшение стоимости заимствований заложено в котировки, а с начала года мы наблюдаем пересмотр этих ожиданий", — сказал Давид Катимбо-Магванийа из EdenTree.

"Центральные банки сходятся во мнении, что им требуется время, чтобы заново оценить ситуацию… особенно перспективы возвращения инфляции к целевым уровням", — добавил он.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США опустит диапазон процентных ставок к концу года до 3,75%-4,25% с текущих 5,25%-5,5%. Некоторые считают эту оценку слишком оптимистичной, учитывая, что инфляция еще не вернулась к 2%, а темпы роста экономики остаются высокими.

Доходность 10-летних казначейских облигаций остается без изменений, около 4,17%, тогда как доходность 10-летних гособлигаций Германии прибавила 3 базисных пункта, до 2,365%, достигнув самого высокого уровня с начала декабря.

Что касается валютных рынков, то доллар испытывал понижательное давление против корзины других валют, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли. На следующей неделе состоится заседание ФРС. Индекс доллара снизился на 0,12%, чему в основном способствовал рост евро. Пара евро/доллар укрепилась на 0,12%, до 1,0898.

Китайский юань снизился на 0,2%, и это обеспечило местному фондовому рынку дополнительную поддержку.

"Наряду с дополнительными мерами стимулирования, поддержкой кредитования и запланированными шагами в сторону стабилизации сектора недвижимости мы ожидаем, что рынки будут руководствоваться идеей 'стабилизации' по крайней мере до Нового года лунному календарю", — отметил стратег-аналитик BNY Mellon Джофф Ю.

Пара доллар/японская иена торговалась около 147,64, продемонстрировав в среду самое сильное однодневное падение за месяц. Намеки на повышение ставок Банком Японии спровоцировали распродажи гособлигаций страны.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии в среду росла наиболее стремительными темпами за 7 недель, а в четверг укрепилась еще на 4 базисных пункта, до 0,745%.

На сырьевых рынках фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,2%, до 81,05 доллара за баррель, на фоне признаков усиления спроса в США. В то же время меры стимулирования экономики Китая позволили более оптимистично оценивать перспективы потребления нефти и нефтепродуктов в этой стране.